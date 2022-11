Sánchez ante otra huelga del transporte: "Hemos cumplido todos los acuerdos"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido este lunes su "preocupación" ante otra posible huelga en el sector del transporte y ha apelado a la "responsabilidad" del colectivo para que no convoquen paros de nuevo. La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, anunciará este lunes si vuelve a paralizar el sector. Así, dará a conocer el resultado de la votación que ha llevado a cabo este fin de semana en sus delegaciones provinciales sobre la posible reanudación del paro.

"Estamos haciendo un seguimiento y pendientes del resultado de las votaciones", ha señalado la ministra, que ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte". Sánchez, en declaraciones a TVE, ha destacado que las condiciones y las circunstancias del sector han mejorado y que el Gobierno seguirá trabajando para el cumplimiento de lo acordado.

Por ello, y tras ofrecer diálogo para "reconducir" los "pequeños desajustes" que puedan existir, ha hecho un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el "momento complejo" actual. La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.

"Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros", ha subrayado la ministra, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará "en las próximas semanas", donde se refuerzan los mecanismos de inspección.

Preguntada por si se ha decidido ya prorrogar la bonificación de 20 céntimos al combustible más allá del 31 de diciembre, Raquel Sánchez ha asegurado que el Gobierno está "a punto" de tomar esa decisión, que se conocerá "en unas semanas". "Lo anunciaremos en breve", ha señalado la ministra. La titular de Transportes ha explicado que se tomarán aquellas medidas que se consideren más eficaces y, en este sentido, ha afirmado que el Gobierno es consciente de que el sector del transporte es el más afectado por el encarecimiento de los carburantes.

En todo caso, la ministra ha destacado la "sensibilidad" del Gobierno a la hora de tomar medidas para aliviar el bolsillo de los ciudadanos, como los abonos gratuitos al transporte ferroviario, de los que ha dicho que ya se han alcanzado los dos millones.