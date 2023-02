Sánchez avisa a CEOE: "No pueden pedir sacrificios mientras se dan un festín". 

"No se pueden estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de los de arriba". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a arremeter contra el máximo responsable de la patronal de empresarios (CEOE), Antonio Garamendi. En un mitin celebrado en Málaga para apoyar la candidatura socialista a la Alcaldía de la ciudad de Daniel Pérez, Sánchez ha pedido "coherencia a la patronal, responsabilidad". "En este país no puede haber dos varas de medir, una para los ciudadanos de a pie y otra para la minoría elitista de este país", ha sentenciado el también secretario general del PSOE. "Aquí no va a haber ley del embudo, por eso hemos subido el Salario Mínimo Interprofesional y por eso hemos revalorizado las pensiones", ha apostillado.

El líder del Ejecutivo ha aprovechado el acto en Málaga con 1.500 asistentes socialistas, en el que también ha participado el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, para anunciar que el martes, en el próximo Consejo de Ministros, se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros. Sánchez ha subrayado que con esta subida el Gobierno seguirá cumpliendo su compromiso con los trabajadores, como, ha destacado, también se hizo con la reforma laboral.

Ahora, ha señalado que para mejorar la situación "hace falta" que los empresarios "se sienten con los sindicatos para poder aumentar el salario de los trabajadores". En este sentido, ha criticado que la derecha diga que el Estado del bienestar en España "está sobredimensionado" y ha recordado que "muchos viven por debajo de las necesidades", por lo que ha abogado por seguir reforzando el Estado del bienestar con pasos como la subida del SMI.