Sánchez incluye los 3.000 millones de su plan en el 'segundo' escenario de PGE

El Gobierno aprobó hace dos semanas unos presupuestos cargados por la incertidumbre del próximo año. Unos días antes de enviar su plan presupuestario a la Comisión Europea, aprovechó para dar luz verde a un paquete de medidas energéticas que supondrá para las arcas del Estado un coste de 3.000 millones de euros. Una cantidad que, según confirman fuentes de Hacienda, se podría financiar en un hipotético segundo escenario, donde el margen fiscal lo estiman en 10.000 millones de euros. Una realidad que, además, deja al Ejecutivo con el 30% del presunto margen ya gastado para el próximo año.

El pasado sábado se conoció que -por primera vez- España había incluido en la misiva a Bruselas, donde detalla el plan presupuestario para 2023, un 'segundo escenario' por la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania. En ese plan 'B' enviado, el Ejecutivo trató de tranquilizar a Europa diciendo que su déficit presupuestario se iba a mantener intocable con respecto al plan 'A' porque su recaudación sería mucho mayor, pese al peor crecimiento de la economía.

No obstante, este segundo escenario despierta dudas entre los expertos. Así, ayer por la mañana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmó que "me parece muy difícil, por no imposible, valorar la veracidad del 'escenario dos' sin conocer los detalles de lo que se va a extender y cuál es el cuadro macroeconómico alternativo". Una afirmación -esta última- que demuestra cierta improvisación por parte del Gobierno a la hora de trasladar el docuemento a la UE.

En el plan presupuestario enviado se aprecia la diferencia de ingresos fiscales entre el escenario uno y el escenario dos. En el plan 'A' "se estima que los impuestos alcanzarán los 344.627 millones de euros, aumentando, por tanto, un 7,6% respecto al 2022", mientras que en el plan 'B' "se estima que los impuesos alcanzarán los 354.283 millones de euros". Una diferencia que revela los más de 10.000 millones de diferencia en cuanto a ingresos por los tributos.

Según se desprende del plan presupuestario para 2023 "el segundo escenario para 2022 y en lo que respecta a los ingresos, se parte de una mayor previsión de ingresos actualizada a octubre de 2022 con una mejora de las previsiones a consecuencia de la buena marcha de la economía. Para 2023, a su vez se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética".

Las principales medidas anunciadas por Sánchez fueron tres: el refuerzo del bono eléctrico, que beneficiará a 1,3 millones de hogares. Además, se incrementará en hasta un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje del 65 al 80% para vulnerables. En segundo lugar, la creación de una nueva categoría de consumidores eléctricos para aquellos trabajadores con bajos ingresos que tendrán derecho al descuento de un 40% en sus facturas. Por último, vamos a extender las tarifas reguladas a los hogares que conformen comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales de 2023 el incremento trimestral de los precios.