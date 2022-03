Sánchez llama a parar la "violencia" de una "minoría de los transportistas".

Alerta máxima en numerosos sectores por la huelga de transportistas. En esta jornada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a los transportistas autónomos que han secundado el paro convocado por una asociación empresarial del sector, a los que se ha referido como "minoría" y les ha pedido "responsabilidad" para parar la "violencia" que considera que están ejerciendo en las carreteras. Así lo ha manifestado en declaraciones desde Roma, coincidiendo con el quinto día de paro indefinido en el sector del transportes de mercancías por carretera, que está amenazando el suministro de bienes a la industria del país.

"Nosotros llevamos desde el año pasado en un diálogo constante, casi diario, con las asociaciones del sector, un diálogo que está abierto y, gracias ello, logramos un acuerdo en diciembre cuando se planteaba por el sector un paro que finalmente no se llevó a cabo como consecuencia de un acuerdo importante", ha señalado. En ese acuerdo, consensuado con las principales organizaciones empresariales del sector, se prohibió que la carga y descarga la hagan los camioneros o que se aplique una cláusula de revisión de precios, lo que incluye el precio de los hidrocarburos.

Por ello, ante este paro convocado por una organización minoritaria, a la que no se han sumado las grandes patronales, Sánchez pide "empatía" y que no se "caiga en una dinámica de violencia que contravenga la convivencia". "Lo importante es garantizar que productores, distribuidores, transportistas y consumidores, tengan toda las garantías, que la economía se pueda realizar de la manera más normalizada posible", ha añadido, al mismo tiempo que ha asegurado que se tiene que "garantizar el orden público ante determinadas conductas", que tilda de "vandálicas cuando no violentas".

Los convocantes del paro, por su parte, rechazan ser una minoría y defienden que el 85% de la flota en España pertenece a personas que tienen "uno o dos camiones". Según el último Observatorio del Transportes, de enero de 2022, en España hay 377.827 vehículos pesados dedicados al transporte público y privado, de los que el 78,3% pertenece a sociedades mercantiles (con una media de 6 camiones por empresa), el 18,1% a personas físicas y el 2,9% a cooperativas.