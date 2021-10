Sánchez presiona a la UE para atajar el precio de la luz en plena batalla eléctrica

El líder del Ejecutivo mete presión a Bruselas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, trasladó este jueves al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen la urgencia de que la UE acuerde medidas conjuntas para atajar la escalada de los precios energéticos. Sánchez se reunió con Michel en Bruselas horas antes del inicio de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tiene como uno de sus puntos el análisis de la situación generada por el incremento de los precios de la energía. El líder del Ejecutivo español ve "sensibilidad" a sus propuestas.

España abrió el debate en el seno de la UE en torno a este problema al considerar que no es una cuestión nacional, sino europea y, por tanto, las respuestas, aparte de las que puedan dar cada estado miembro, también han de ser conjuntas. Ante ello, ya ha habido movimientos por parte de la Comisión Europea, pero el Gobierno español los considera claramente insuficientes y pide ir más allá y adoptar medidas como las compras conjuntas de gas.

Eso es lo que transmitió Sánchez en su encuentro con Michel y eso es lo que va a trasladar también en otra reunión posterior a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Un mensaje que expondrá igualmente a los líderes socialistas europeos con los que se va a reunir también este jueves poco antes del inicio de la cumbre.

Michel recibió en la sede del Consejo Europeo al presidente del Gobierno español, quien defiende avanzar no solo en la compra conjunta de gas tras la eficacia demostrada con la adquisición unitaria de vacunas contra el coronavirus, sino también en revisar el sistema de fijación de precios en el mercado de la electricidad.

A su juicio, el sistema de precios marginalista penaliza a las fuentes de energía renovables. Sánchez, en la reunión que protagonizaron en la localidad eslovena de Kranj a principios de mes los líderes europeos, ya les pidió "audacia y contundencia" para adoptar medidas que frenen los precios energéticos.

Medidas paliativas para ayudar a colectivos vulnerables

En ello insistirá durante esta jornada en Bruselas, ya que no está satisfecho con la respuesta inicial de la Comisión Europea al considerar que no hay que adoptar solo medidas paliativas para ayudar a las personas más vulnerables, sino otras más estructurales. La Comisión, en una comunicación que hizo pública el pasado 13 de octubre, no planteó medidas urgentes de forma conjunta al considerar que los estados miembros pueden ofrecer respuestas por sí mismos.

Aceptó reabrir el debate de las compras mancomunadas, pero es partidaria de crear reservas comunitarias de gas similares a las que ya existen para la gasolina. Sánchez tuvo oportunidad de abordar también con Michel y Von der Leyen otros asuntos incluidos en la agenda de la cumbre, como la evolución de la pandemia de coronavirus y del proceso de vacunación y la migración.