Sánchez vende el SMI como un acuerdo a la UE y oculta el control de alquileres

En la documentación oficial que el Gobierno de España ha remitido este viernes a Bruselas sobre la hoja de ruta presupuestaria para el próximo año la subida de 15 euros del Salario Mínimo decretada no sin polémica para este año y rechazada de plano por CEOE es fruto del "acuerdo con los agentes sociales", y el no menos controvertido control sobre los precios de las viviendas en alquiler en zonas especialmente tensionadas no existe como tal dentro de la Ley de Vivienda sino que se debe intuir tras las fórmulas "regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general" o "refuerzo del derecho a una vivienda digna a precio asequible". Afeitado de las decisiones de política económica más polémicas de los últimos tiempos, el preceptivo Plan Presupuestario del Reino de España para 2022, con el que tradicionalmente se mantiene al día a la Comisión Europea sobre la orientación de la política presupuestaria doméstica, ni siquiera evalúa de forma explícita el impacto que la reforma de las pensiones tendrá sobre el devenir futuro de las cuentas públicas españolas y tampoco reporta las eventuales desviaciones que se podrían producir en la ejecución de los fondos europeos.