El Estado contrajo una deuda con la sanidad privada en primavera. "La Covid nos ha dejado un agujero en las cuentas que roza los 250 millones". Carlos Rus, presidente de la patronal del sector Alianza Sanidad Privada Española (ASPE), denuncia la dejadez de las autoridades para acordar una forma de compensar a los hospitales privados de los que 'echaron mano' en los meses más duros de la Covid-19. "Es indignante. Meses después de la llegada del coronavirus, únicamente Cataluña ha zanjado la cuestión". La cuenta sigue pendiente y el adelanto de la segunda ola no ayuda. Algunas CCAA se plantean recurrir (otra vez) a los centros privados ante el azote de una curva que no cede. "Todo apunta a que no cobraremos este año".

Cuando el Gobierno central impuso el mando único, los recursos de la sanidad privada quedaron bajo el control del Ministerio de Sanidad. Así quedó recogido en el Real Decreto de 14 de marzo. El 'bicho' llevaba el timón. La intervención del sector quedó reflejada en el BOE, donde se recogió que se extendería mientras "no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a cada comunidad". El decreto fijó el escenario, pero no hizo referencia alguna a la contrapartida.

Al igual que ocurrió con los hospitales públicos, los privados limitaron su actividad al mínimo exponente. "Con todas las estructuras abiertas, los centros han cargado con un desplome del 83% de las intervenciones quirúrgicas y de un 78% en el caso de las pruebas diagnósticas, respecto a las cifras que se barajaban antes de la pandemia". Desde ASPE cifran en un 60% la caída de la facturación sobre los meses anteriores. La sanidad privada aún tiene las manos atadas. Al ser declarada como actividad esencial, no pudieron bajar la persiana ni acogerse a los ERTE. En los casos en los que se produjo, la derivación de pacientes multiplicó la presión asistencial.

Hacían falta manos y el sector actuó en consecuencia. Así lo refleja el balance de la patronal 'Radiografía del impacto de la COVID-19 en el sector hospitalario privado', que incluye centros de todo el país. El estudio apunta que un 89% de los hospitales ha contratado más profesionales durante la crisis, mientras que el 60% ha evitado aplicar reducciones de plantilla. La segunda ola no ha hecho más que elevar la incertidumbre del sector: algunas CCAA vuelven a mirar a la cooperación público-privada cuando aún no han pagado la factura que dejó la primavera. Repetir el escenario sin tapar los huecos que el estado de alarma dejó en las cuentas, abriría nuevos agujeros en un sector que da trabajo a cerca de 93.000 trabajadores.

"Somos sistema nacional de salud solo cuando interesa"

"Somos sistema nacional de salud solo cuando interesa", denuncia Rus. La presión no ha bajado y, como los centros públicos, la sanidad privada se enfrenta a una carencia crónica de sanitarios. El Gobierno central ha tomado cartas en el asunto esta misma semana. El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la contratación de 10.000 sanitarios sin título ordinario, entre médicos sin MIR y especialistas extracomunitarios. Todo esfuerzo sirve para blindar las plantillas... pero no todos podrán recurrir a esta baza. El Real Decreto-ley deja claro que estas licencias se limitarán a la contratación excepcional que lleven a cabo las CCAA y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). No hay alusión a la sanidad privada.

Las cifras dan cuenta de los cuatro meses de estado de alarma, donde las autoridades sanitarias de todo el país tuvieron a su disposición "los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las Mutuas de accidentes de trabajo". El Gobierno abrió la puerta y las autoridades regionales decidieron cómo cruzarla. "Es cierto que el Gobierno tomó el control, pero cada autonomía tomó sus propias decisiones", explica Rus, "Algunos territorios nos derivaron enfermos de Covid-19 desde la sanidad pública, otras hicieron de los centros privados el circuito limpio, trasladando únicamente pacientes no contagiados. Hubo otras que ni siquiera llegaron a utilizar la red privada".

La fórmula catalana: 43.400 euros por cada paciente en UCI

El sector privado puso sobre la mesa su disposición a arrimar el hombro desde el principio. "Antes del 14 de marzo, ya dejamos claro que estábamos aquí". El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) apunta que el sector atendió a más de 20.000 enfermos de la Covid. Los profesionales de la privada han hecho frente a cerca del 20% de los casos de toda España. Tras la tempestad de la primavera, el sector aprovechó el respiro estival para iniciar conversaciones con las administraciones públicas. "Las negociaciones están siendo muy complicadas y la tensión es fuerte", asegura Rus, "La responsabilidad es compartida. Tanto las CCAA como el Gobierno central tienen voz en esto". Unos por otros, la casa sin barrer.

La Información ha tratado de esclarecer con el Estado en qué situación se encuentra la negociación con el sector sobre las posibles contraprestaciones económicas. El Ministerio de Sanidad ha señalado a las CCAA. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid, una de las regiones que más sufrió el colapso hospitalario y donde la privada jugó un papel más relevante, evitan los detalles y zanjan que "siguen en conversaciones".

La patronal explica que en Murcia y La Rioja las conversaciones están avanzadas. Cataluña fue la primera -y por ahora la única- que concretó una contrapartida para al sector. Bajo el concepto de "compensación por la expropiación del servicio", la Generalitat aprobó inyectar 43.000 euros por cada contagiado que hubiera ocupado una cama de intensivos durante el estado de alarma. El Govern también puso precio a las PCR o las camas de hospital. En contra de la tendencia, la sanidad privada catalana lleva semanas cobrando por sus servicios. Las negociaciones en punto muerto frustran las esperanzas de cobrar antes de 2021 en el resto del país.