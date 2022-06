Santander alerta de un timo para robar las contraseñas y suplantar la identidad

Las técnicas de estafas online cada vez son más complicadas de identificar. Con el avance de las tecnologías, los ciberdelincuentes se vuelven más precisos para tratar que sus víctimas no sospechen que están siendo objetivo de un timo. En la actualidad, existen diversos métodos por los que los ciudadanos pueden reconocer este tipo de actividades y disponen de varios canales online con los que contactar con profesionales de la ciberseguridad para denunciar estos casos.

En este sentido, la Oficina de Seguridad del Internauta ha alertado de que se ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos, conocida como phishing, suplantando al Banco Santander. Este término hace referencia a la técnica que consiste en el envío de mensajes online por parte de ciberdelincuentes, en el que se hacen pasar por entidades públicas o privadas con el fin de "obtener toda la información personal y bancaria que puedan conseguir de nosotros, como usuarios y contraseñas, direcciones, datos de tarjetas de crédito…".

Cómo funciona

Según detalla la Oficina, estos correos incluyen en el asunto palabras para llamar la atención de las víctimas, como por ejemplo facturas. El objetivo de estos mensajes es que los ciudadanos abran los mensajes, sigan las instrucciones que allí se indican y finalmente acaben descargando un malware en su dispositivo.

OSI

Si te ha llegado un correo de este tipo, pero no has bajado ningún archivo, no tienes que preocuparte. Sin embargo, si lo has hecho, estos son algunos consejos para solucionar el problema. En primer lugar, deberás eliminar el archivo descargado, haya sido activado o no. A continuación, para desinfectar el ordenador y estar protegido, escanéalo con un antivirus actualizado.

Desde Seguridad detallan que durante su trabajo, han reconocido una serie de direcciones que están vinculadas con esta estafa. Asimismo, los correos electrónicos identificados hasta la fecha tienen como asunto:

2B6AF4 - EC297 - llego tu factura - E68C-EBC2

38FC674A - 26D52856 - Factura Electronica - 13BC-8C74

41352 - FA347 - Tu factura ya esta disponible - B6AC-6CB1

6D3723E894 - A1ED9EABC2 - Factura Vencida - 12EF-CE81

8A4576691 - 6CA22CF6A7 - Pago pendiente - F41D-A7C6

En el cuerpo del mensaje se le indica al usuario que tiene una nueva notificación y que para consultarla, debe acceder a sus documentos a través de un botón que se facilita para tal fin. Si se pulsa sobre el botón "Acceda a mis documentos", se descargará automáticamente en el dispositivo un archivo .zip que contiene un malware identificado como Grandoreiro.