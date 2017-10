Santander busca en EEUU inversores para lanzar otra emisión anticrisis

El Banco Santander iniciará la próxima semana una gira por varias ciudades de EEUU para contactar con inversores que puedan estar interesados en participar en la emisión de deuda no preferente que hará la entidad próximamente "si se dan las condiciones adecuadas".

Según han explicado fuentes del mercado, la entidad que preside Ana Botín ha contado con el apoyo de JP Morgan, Citi y Morgan Stanley para organizar estos encuentros, que comienzan el miércoles 11 de octubre en Nueva York y Chicago.



Al día siguiente, #el 12 de octubre, los representantes del Banco Santander acudirán a Nueva York y Nueva Jersey, y el viernes 13 de octubre las reuniones serán en Boston y Filadelfia.



La deuda no preferente (senior non preferred) es un tipo de instrumento con capacidad de absorber pérdidas en caso de una hipotética quiebra, lo que traslada las pérdidas a los accionistas y una parte de los inversores y evita que sea el contribuyente el que pague la factura.



La normativa europea de capital Basilea III establece que los bancos considerados sistémicos o demasiado importantes para caer tendrán que tener en su balance en torno al 18 % de sus activos ponderados por riesgo (APR) en forma de deuda con capacidad de absorber pérdidas, un porcentaje que es menor para los bancos más pequeños.



La nueva emisión que planea el Santander, cuya cuantía no se ha desvelado, se haría en dólares y sería la quinta de este tipo que haga la entidad este año en diferentes divisas, que hasta ahora han sumado unos 5.500 millones de dólares o 4.800 millones de euros, según el cambio oficial en aquel momento.



También sería la primera de estas características después del intento de referéndum del pasado domingo en Cataluña y de todo lo que ha venido después, como la intención de la Generalitat de declarar la independencia de forma unilateral, lo que ha desatado el pánico empresarial.



