Sayas dice que seguirán porque hicieron lo que esperaban los votantes de UPN.

Los diputados de UPN que no siguieron las instrucciones de su partido y votaron en contra de la reforma laboral no van a entregar sus actas y seguirán donde están porque, según ha explicado a Efe Sergio Sayas, hicieron lo que "la inmensa mayoría de los votantes de UPN hubiese esperado que hiciéramos". Sergio Sayas y Carlos García Adanero votaron este jueves en contra de la reforma laboral pese a que su partido había anunciado el día anterior que iban a respaldarla posibilitando así sumar los votos necesarios paras su aprobación. Finalmente salió adelante por el voto erróneo de un diputado del PP.

"Fue el voto más difícil de tomar pero el más convencido que he emitido en toda mi vida política", ha asegurado a Efe Sayas, quien ha insistido en que lo de ayer "era más que una reforma laboral, era si dábamos un aval al Gobierno de Sánchez".

Al respecto, ha remarcado que es de los que defienden que "Navarra y España necesitan políticas de Estado y lo que no puede pretender el Gobierno de Sánchez es que política de Estado es lo que él decide que es política de Estado y cuándo él lo decide". "No puedo avalarle cuando ayer y mañana va a estar con Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y el resto de independentistas en el Congreso y en Navarra no cree en la política de Estado y está teniendo un pacto con todos los partidos del arco parlamentario contra UPN al que ha sumado incluso a Bildu", ha aseverado.

Sayas ha subrayado que "era una oportunidad" en la que su voto era decisivo en "un momento crucial para el Gobierno, para decirle: vamos a hablar de políticas de Estado y, si acordamos, lo aprobamos porque será que el PSOE ha vuelto a las políticas de Estado". Y esta postura, ha aseverado, "estaba bastante clara en el último Comité Ejecutivo de UPN, por lo que no hemos incumplido ningún acuerdo del Comité Ejecutivo.

En esa reunión se facultó al presidente, vicepresidente y secretaria general a "entablar conversaciones con el PSOE que dificultasen su relación con el independentismo y el nacionalismo", ha apuntado. El miércoles por la tarde "diez minutos antes" de que el presidente Javier Esparza comunicara en rueda de prensa que iban a apoyar la reforma laboral, la secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez, les llamó y les dijo cómo tenían que votar, que había un acuerdo pero que no les podían contar "los términos del acuerdo", explica Sayas.

Un acuerdo del que ayer se conoció al menos una parte, relativa al Ayuntamiento de Pamplona, y que implicaba el apoyo de los socialistas a una modificación presupuestaria, que salió adelante, y la no reprobación del alcalde y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, que finalmente y tras el cambio de voto de los diputados fue reprobado. "Cómo voy a votar si no conozco el acuerdo. El voto para ser libre tiene que ser informado, yo no soy un cojín que se sienta en un escaño son un diputado que tiene que votar", ha aseverado Sayas.

"Si todos tenemos claro que son los presidentes de los partidos los que toman determinadas decisiones esto es muy fácil: ponemos un sistema de votación en la mesa de los despacho en Génova, Ferraz, Príncipe de Viana y en las demás sedes, los presidentes pulsan un botón, se hace un voto ponderado y nos ahorramos los salarios de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos", ha sostenido. De momento no han tenido ningún contacto con la dirección ni se les ha informado de que haya algún proceso interno abierto; "el tema se queda aquí salvo que alguien denuncie ante los órganos de garantía que hemos incumplido los estatutos, entonces iremos y explicaremos que no lo hemos hecho", ha asegurado.

Y agrega: "Obviamente nos vamos a quedar donde estamos, que es donde tenemos que estar porque lo que hemos hecho es lo que la inmensa mayoría de los votantes de UPN hubiese esperado que hiciéramos". Esta posición, afirma, es compartida por ambos diputados. Sayas disputó a Javier Esparza la presidencia de UPN, lo que hace que haya quien ve en lo sucedido un pulso a la dirección regionalista, lo que niega el diputado: "No tiene nada que ver con eso".