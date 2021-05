¿Se puede llenar la España vacía? Cómo hacer frente a los 'pueblos fantasma'.

Allepuz, un pueblo asentado en el corazón de la provincia de Teruel, es un ejemplo de esos 3.403 municipios (42% del total del país) que está en riesgo de despoblación, una tasa muy por encima de la del conjunto de la eurozona. Su alcalde, Ignacio Martínez, dice que “en un siglo han perdido el 93% de la población” y añade que "en invierno estamos 80". El alcalde achaca el problema a las "condiciones socioeconómicas" de otras urbes que ellos no pueden ofrecer. Además, sostiene que "nuestras herramientas son muy limitadas para llevar a cabo, por ejemplo, un plan de vivienda social". Y, critica, que en los seis años que lleva al frente de la alcaldía, el Gobierno no haya invertido en proyectos que incentiven a quedarse en Allepuz.

El proceso de despoblación que vive el país ha ido con los años acaparando titulares y sumando escaños de fuerzas regionalistas en el Congreso. El pasado jueves el Banco de España publicó su informe anual, que por primera vez hacía un análisis de la distribución espacial de la población y sus implicaciones económicas. En él concluye que España presenta un porcentaje “anormalmente elevado” de territorio deshabitado. El banco central afirma que la prima salarial es el factor determinante de la despoblación en el país. Según los datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística, País Vasco, Navarra, Cataluña, Asturias y la Comunidad de Madrid son las únicas comunidades cuyo salario medio bruto mensual está por encima de los 2.000 euros. Coincide con que son las zonas más pobladas del territorio.

Sin embargo, hay dos comunidades autónomas, que pese a ofrecer un salario inferior al de las comunidades mencionadas y tener un carácter rural, apenas sufren esta adversidad poblacional. Se trata de Andalucía y la Región de Murcia. El consejero de Economía de la Junta, Rogelio Velasco, afirma que "aunque Andalucía no es ajena al fenómeno de la despoblación", su comunidad "tiene una extensa red de telecomunicaciones, el atractivo para la implementación de plantas renovables y potencial para el turismo del interior". Una fuente de la consejería de Economía de Murcia dice que cuando se apreció una reducción de la población en una zona de la región, se empezó a trabajar en "una estrategia frente a la despoblación" y confirma que están "en pleno desarrollo" del plan. Éste se basa en medidas transversales, como, por ejemplo, incentivos fiscales.

Francisco Coll Morales, economista y coordinador del servicio de estudios de la Fundación Civismo, advierte de que los peligros de la despoblación son "la dificultad para combatir la pobreza en determinados escenarios, la incapacidad de lograr un desarrollo inclusivo de toda la población, entre otros aspectos, como la falta de acceso a servicios básicos". Además, añade que estas consecuencias "limitan e impiden el pleno desarrollo económico de dicho territorio".

El economista aplaude que ese porcentaje de municipios en riesgo de despoblación (un 42%) se redujera. Reconoce que "no necesariamente debe aumentar el PIB, pues hablamos de una deslocalización del proceso productivo, que se traslada a otro emplazamiento". Sin embargo, califica la deslocalización de ser "muy beneficiosa" para la economía pues "hablamos de una redistribución de la concentración provocada por este fenómeno" y "Alemania nos dice que los precios podrían moderarse a la baja en aquellos territorios más tensionados, que relajarían la situación ante un escenario que muestra muchos desafíos, de mayor envergadura, como las pensiones, o la reforma laboral".

Sobre cómo seducir al capital humano para que se instale en las zonas rurales, Coll dice que hay que "atraer a las empresas, aprovechándose de aquellas fortalezas que pueden ofrecer aquellos territorios con menores núcleos de población". Y estas ventajas son "la reducción de costes fijos, una reducción muy sustancial de costes variables, el bajo coste de vida, el aprovechamiento de una mano de obra cualificada más económica y el incremento de la competitividad".

Sin embargo, el sociólogo, Artemio Baigorri, se muestra más escéptico acerca de la preocupación mostrada por el Banco de España y afirma que "no cree que esté preocupado por la despoblación" porque "nunca lo ha estado". "La urbanización física del mundo es un hecho imparable, y de lo que se trata no es de frenar", dice el sociólogo, "sino de que la población que aún queda, en lo que llamamos zonas rurales, disfrute de la urbanidad cultural y de servicios". Baigorri remarca la importancia del "desarrollo de la Sociedad Telemática" que "posibilita que cada vez sea más fácil sobrevivir en áreas de baja densidad demográfica", pero para ello "la principal condición sine qua non es la conectividad telemática" y "lo fundamental es que dejen de decir que va a llegar, y llegue la conectividad rápida a todo el territorio".

El sociólogo dice que estos movimientos de la población se deben "la mayoría a procesos sociales" y "España se ha planificado, no sólo durante el franquismo sino ya antes, y también después, en términos de buscar economías de escala, concentrando las inversiones productivas". "En términos estadísticos no se advierte ningún cambio. Los pueblos se siguen vaciando, y las provincias más de interior siguen perdiendo población", concluye Baigorri.

Eurostat (la Oficina Europea de Estadística) utiliza una metodología que consiste en dividir el territorio de un país en celdas de 1 kilómetro cuadrado para comprobar la densidad de población. En dicho cálculo, España solo tiene un 13% de las celdas pobladas. Este dato contrasta con el 68% de Francia, el 57% de Italia, el 60% de Alemania o el 47% de Portugal. Además, España tiende hacia una mayor concentración de los habitantes. En cada celda acoge una media de 737 habitantes, el segundo número más alto de la Unión Europea y muy por encima de los países antes mencionados, todos ellos por debajo de los 400 habitantes por kilómetro cuadrado.

Cristina Maestre, diputada y portavoz de la Comisión de Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo, sostiene que "hay un problema de despoblación claro e importantísimo", pero que no solo es de España, también ocurre "en zonas de Grecia, Rumanía, Croacia o Alemania". Sin embargo, Maestre se muestra optimista con erradicar el problema y afirma que "hay tres buenas noticias". La primera es que se ha reconocido desde el Parlamento "la despoblación del sur de Europa", la segunda es que va a haber "un compromiso de financiación para evitar el éxodo", y, por último, la introducción de la "digitalización como cambio de modelo productivo".

Por último, el Banco de España arroja luz a esta situación amenazante y asegura que nuevos retos como la digitalización, el reto demográfico y la transición energética pueden ofrecer oportunidades para el desarrollo del mundo rural. Así, se podrá dotar de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación a municipios, desarrollar iniciativas vinculadas a la denominada "tercera edad" y fuentes de energía alternativas que se desarrollen la España vaciada.