El sector del turismo teme una caída de más del 80% en su negocio este año

El sector del turismo teme un hachazo del 80% en la actividad de su negocio este año como consecuencia del coronavirus. Las previsiones no son buenas para el sector, más aún tras la confirmación este sábado de una nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo y después de que el presidente del Gobierno no aclarara el futuro del sector. Así, se confirmaría la hipótesis que han barajado ya algunas ministerios, como el de Trabajo, Consumo o Hacienda, de que el levantamiento de la actividad turística no se producirá antes de finales de 2020.

La inactividad hasta esa fecha supondría perder hasta un 81,4% de la actividad turística y provocaría "una indeseable caída de actividad hasta los 124.000 millones de euros", según la estimación elaborada por la Alianza para la excelencia turística (Exceltur). Igualmente advierten que tenor de esos datos, "ningún sector económico podría resistir sin verse arrastrado por el camino".

La patronal turística analiza el impacto del coronavirus en el sector, en un ambiente de incertidumbre sobre cómo será el futuro y de qué manera podrán reanudar su actividad. Así, barajan distintas hipótesis, la peor de ellas la reactivación del sector a finales de año. Los escenarios que contemplaban hasta ahora implicaban una potencial caída a nivel nacional de 92.556 millones de euros. Es decir, un 60,7% menos de actividad turística que en 2019 y con otros porcentajes, según las diversas CCAA analizadas que contempla el informe adjunto.

Sin embargo, la situación se agravaría, con el peor de los escenarios posibles, a tenor de la poca planificación que el Gobierno señala para el turismo. Lamentan que las declaraciones televisivas de anoche del Presidente del Gobierno y de la propia Ministra de Turismo, "ni despejaron ningún horizonte en el tiempo sobre el levantamiento de restricciones para la recuperación del turismo, ni rectificaron claramente las que en días anteriores los Ministros de Consumo, Trabajo y Hacienda habían anticipado, anunciando que no sucedería antes de fines del año 2020".

En cualquier caso, si la actividad turística se mantiene inactiva hasta después del verano, Exceltur destaca que necesitarán "un plan de rescate de emergencia muy superior al actual para salvar con menores garantías, buena parte de un tejido empresarial más deteriorado y su empleo". Además, desde Exceltur señalan que "aún seguimos sin disponer de un plan potente y específico de apoyo al turismo español". Reclaman un plan de mayor alcance y duración.