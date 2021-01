El sector turístico alemán mira con optimismo a España para Semana Santa

El presidente de la Federación Alemana de Asociaciones de Turismo (DRV), Norbert Fiebig, se muestra en una entrevista publicada este lunes en el diario alemán "Tagesspiegel" optimista de cara a las vacaciones de Semana Santa y verano en España. Fiebig da "por supuesto" que este verano los turistas de Alemania -el segundo mayor mercado emisor para España- podrán regresar a Mallorca -gracias al éxito de la campaña de vacunación- y que incluso ya esta Semana Santa puedan viajar a las Islas Canarias, aunque "con cuarentena a la vuelta". "Doy por supuesto que en verano Grecia, España y Turquía estarán muy demandados", agrega.

En una línea similar, aunque algo más cautelosa, se posicionó también el comisionado para el Turismo del Gobierno alemán, Thomas Bareiß, en una entrevista este lunes en el canal de televisión "ntv". "Creo que viajar va a ser difícil de imaginar en los próximos dos o tres meses", asegura Bareiß, que considera sin embargo que a partir de mayo la situación estará "de nuevo mejor". "Espero que el verano sea un largo período para viajar", agrega el comisionado para el Turismo, aunque reconoce que 2021 será un año "muy extraordinario" para el conjunto del sector turístico.

Fiebig critica además las nuevas restricciones a la vida pública y la actividad económica que ha entrado este lunes en vigor en Alemania para atajar la propagación de la pandemia y tacha de "veneno" para el sector y de "prohibición de viajar de facto" la nueva medida que obliga a un doble test a los viajeros que regresen de zonas de riesgo: el primero 48 horas antes de volar (o inmediatamente después) y el segundo, tras al menos cinco días de cuarentena obligatoria.

Considera que el "deseo de viajar" está ahí, especialmente entre los muchos alemanes que el año pasado decidieron no veranear en absoluto -especialmente más allá de sus fronteras- a causa de la pandemia. "Espero una gran recuperación en cuanto vuelva a ser posible viajar bajo condiciones razonables", afirma. A su juicio, los test -tanto los PCR como los rápidos- son preferibles a las cuarentenas y los vacunados, por el momento y hasta que no se tengan más certezas médicas, no deben obtener privilegios a la hora de viajar.