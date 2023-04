La industria del videojuego engancha a los emprendedores con pasaporte español

Madrid In Game

La industria del videojuego es uno de los sectores que mejores perspectivas de crecimiento tiene en la actualidad. Durante el último ejercicio, según el informe anual de Newzoo, se generaron 175 millones de dólares en todo el movimiento y las perspectivas de los expertos apuntan a que en los próximos años habrá una evolución constante en los beneficios generados por este mercado. Pese a que las ventas principales están dominadas por las tres grandes firmas Sony, Nintendo y Microsoft, aún existen un gran número de compañías que se lanzan al emprendimiento con productos Indies que buscan abrirse hueco entre todos los videojuegos de estas tres marcas.

Madrid In Game es la feria que está reuniendo a las startups con mejor perspectiva de crecimiento del gaming en varios países y entre las posibilidades que ofrece a las empresas destacan unos espacios de trabajo modernos, que cuentan con laboratorios de sonido, video y realidad virtual, hasta un asesoramiento técnico que permitirá el crecimiento exponencial durante los seis meses que dura este espacio, ubicado en el pabellón ‘Development Center’ en Casa de Campo. Estas firmas cuentan con un gran abanico de posibilidades para abrirse hueco entre el público madrileño, ya que la capital es una de las ciudades más importantes de España a la hora de emprender y apostar en el sector, puesto que compañías de talla internacional como Tequila Works y MercurySteam nacieron en la Comunidad de Madrid.

Entre las startups emergentes destacan Artigames, Evil Zeppelin e Infinite Thread Games, las cuales han sido entrevistadas por La Información con el objetivo de conocer cuál es la situación actual de los emprendedores que se han reunido en la Madrid In Game y qué perspectivas tienen para el futuro de su industria. Estas tres entidades forman parte de las 30 empresas emergentes que contarán con la mentorización, la inversión y el apoyo en las áreas de negocio, producto y personal, por lo que este evento en el que se reúnen grandes exponentes del sector, es una auténtica oportunidad para avanzar en el desarrollo de sus últimos proyectos.

Los NFT y su llegada a los juegos

Según los especialistas del sector, los videojuegos free to play son los que más han crecido durante los últimos años, ya que los últimos datos aportados por Newzoo muestran hasta el 40% de los jugadores se ha sentido atraído por este tipo de entretenimiento que combina el intercambio de NFT junto a las escaladas de nivel que tienen este tipo de juegos como Spells of Genesis, The Sandbox o Sorare, los cuales fueron pioneros en esta industria.

De cara al futuro, Evil Zeppelin es una de las firmas españolas que está trabajando en implantar este tipo de mercado dentro del sector español, sus últimos productos son Mech Titans y Delementia, juegos que pertenecen a las familias de los tradicionales JRPG, sin embargo, la diferencia radica en que ahora los jugadores son un motor económico propio e independiente de las mecánicas ofrecidas por los desarrolladores.

El representante de la startup, Carlos García defiende que Evil Zeppelin empezó a apostar por los NFT a raíz de los intercambios y la comercialización de “items” que tienen los juegos RPG más tradicionales. Además, según García, los videojuegos que siguen el modelo free to play financiándose a través de micropagos, hacen que los jugadores puedan probar el producto y decidir cuánto dinero va a destinar a ese juego en medida de lo que este les haya gustado, de esta forma, son los gamers los que le ponen el precio al videojuego.

Evil Zeppelin confía en el auge de este modelo y cree que, a pesar de que los NFT son una tecnología que acaba de empezar, el futuro de estos juegos es un mercado que de aquí a unos años estará completamente asentado, según los analistas. Desde que esta startup comenzó su actividad ha reconocido que emprender en España no es tarea fácil y “hay que estar dispuesto a darse varios golpes contra la pared, ya que la industria gaming cada vez tiene más competencia”. Aún así, la firma reconoce que es vital realizar varios proyectos para terceras empresas en vistas a disponer de una autofinanciación, debido a que gracias a este tipo de operaciones se puede progresar pese a los costes iniciales de crear un videojuego.

Un proyecto de éxito

Otra de las startups entrevistadas Infinite Thread Games está desarrollando un proyecto que ya cuenta con más de 1.1100 interesados en la plataforma de Steam. Hitori Kakurenbo Online es un videojuego de terror que fue desarrollado por unos estudiantes de la Universidad de Valencia y que ha conseguido llamar la atención de grandes compañías como Level Up, que han decidido invertir en este proyecto. Su cocreadora Marta Bermejo confirma que este tipo de videojuegos producidos por las empresas indies han cogido mucha más fama durante los últimos años y que esto les ha acercado más a los inversores pese a ser un equipo pequeño integrado por gente nueva.

Bermejo reconoce que la clave para destacar dentro del gaming es saber imponerse y aportar ideas que llamen la atención. “Las mecánicas, el aspecto visual, los personajes… todo tiene que tener un toque especial en tu videojuego para que los demás sepan quién eres. Siendo perseverante, trabajando todos los días y moviéndote en una empresa incubadora que te ayude a financiarte, podrás alcanzar el éxito en este sector”.

En cuanto al posicionamiento en el mercado, la representante de Infinite afirma que actualmente las compañías multinacionales se relacionan con las startup de dos maneras a la hora de comprar sus productos, mayoritariamente estas optan por adquirir el proyecto de una firma que lleve mínimo cinco años desarrollando juegos, aunque en algunos casos pueden comprar la entidad entera, provocando que “Las startups del gaming como nosotros sólo puedan ir a mejor, ya que las empresas que dominan el sector ofrecen un estilo de juegos hiperrealistas, pero la gente también quiere ver nuevas propuestas más arriesgadas y eso es lo que diferencia el mercado Indie de las multinacionales que luego nos adquieren”.

La realidad virtual



La última emprendedora Artigames opera en el sector de la realidad virtual y ha decidido dejar atrás el resto de sus negocios para desarrollar su producto estrella Ankalli, siendo este una apuesta que marcará un antes y un después para la entidad. Su creador Renzo Sánchez afirma que el proyecto necesita un presupuesto de 2,4 millones de dólares para su desarrollo íntegramente en Perú y en el mercado hispanohablante, ya que en Estados Unidos costaría al menos 24 millones con toda seguridad, puesto que, en su momento, la firma no consiguió financiarse en este país por ese motivo.

La apuesta por la Realidad Virtual, según las declaraciones de Sánchez, es un elemento que abarata los costes del desarrollo y ofrece más posibilidades para crear una saga de éxito en el futuro, lo cual permitiría explorar todos los campos del videojuego tal y cómo se planeó en el año 2013, año en el que empezó el desarrollo de este juego. “Hemos tenido un crecimiento lento pero sostenido en el tiempo. Hemos pasado por muchos altibajos y con Ankalli considero que nos encontramos en nuestro mejor momento”.