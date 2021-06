Sectores de CEOE exigirán a Garamendi una "rectificación clara" en la Asamblea

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lleva cinco días tratando de explicar o de matizar las controvertidas declaraciones sobre los indultos realizadas el pasado jueves en Televisión Española en las que aseguraba que "si llevan a normalizar las cosas, bienvenidos sean". Sus palabras, interpretadas como un apoyo tácito a la decisión del Gobierno de excarcelar a los políticos condenados por el procés - que el presidente del Gobierno propondrá este martes al Consejo de Ministros -han desencadenado una ola de indignación entre partidos políticos como el PP o Vox, pero también entre no pocas organizaciones empresariales integradas en CEOE, algunas de las cuales se plantean aprovechar la Asamblea General de este miércoles para exigir al presidente una rectificación clara e inequívoca de sus declaraciones de la semana pasada.

"Ha sido una salida de tono totalmente injustificable, que el presidente va a tener que explicar y enmendar de una forma al menos tan clara como lo fueron sus declaraciones", asegura un dirigente de una de las organizaciones territoriales integradas en CEOE. "Si no lo hace, tendremos que exigirle que lo haga". El clima en CEOE está agitado desde el pasado jueves, según reconocen todas las fuentes consultadas por La Información. Hay una molestia indisimulable por las declaraciones del presidente de CEOE y más aún porque éstas se realizaron sin que el asunto se hubiera tratado siquiera una sola vez en los órganos ejecutivos de la organización empresarial.

"El presidente tiene que entender que cuando habla no lo hace en nombre de Antonio Garamendi sino de los empresarios españoles, que es a los que representa", señala un miembro de la Junta Directiva de la organización empresarial, que subraya que el nivel de indignación interno es alto y que en las últimas horas las comunicaciones entre representantes de diferentes organizaciones han sido muy intensas y en todas ella había un fondo de crítica importante respecto al modo en que se ha desempeñado el presidente en un asunto tan delicado como lo es el de Cataluña para la principal organización empresarial del país.

No es la primera vez que sucede esto. En vísperas del referéndum ilegal en Cataluña del 1-O al entonces presidente Juan Rosell se le ocurrió analizar las posibles salidas al conflicto con una frase que aspiraba a ser conciliadora pero que luego se reveló como poco afortunada: "Hay muchos espacios entre la secesión y la sumisión". Algunos de los presentes aún recuerdan la reunión de la Junta Directiva inmediatamente posterior a esas declaraciones como la más tensa que se ha vivido en CEOE, con numerosas peticiones de palabra y críticas que oscilaron entre la moderación y la severidad al entonces presidente de la patronal.

Una rectificación inequívoca

Las manifestaciones realizadas por Antonio Garamendi en los últimos días para tratar de aclarar sus declaraciones sobre los indultos no han terminado de convencer a los empresarios. Primero intentó aclarar que sus palabras estaban sacadas de contexto, después se confesó "alucinado" por el eco mediático y político de sus palabras y este lunes ya optó por aclarar en Santander de forma directa que en ningún momento ha dicho que esté a favor de los indultos, que se trata de un tema político sobre el que CEOE no tiene opinión y no se va a pronunciar y que todo el ruido generado en los últimos días ha sido fruto de una confusión: "O no me expliqué bien o se me entendió mal. Si es así lo siento", aseguró.

Está por ver si a las territoriales y sectoriales que tienen intención de exigir una explicación a Garamendi en la Asamblea General del miércoles estas explicaciones les parecen suficientes. Entre las fuentes consultadas no hay una posición única en relación al tipo de rectificación que se debe exigir a Garamendi. Algunos entienden que ésta debe ser pública y que debe haber un posicionamiento oficial de CEOE aclarando que no respaldan los indultos del Gobierno a los presos del procés, algo que Garamendi ya se ha encargado de aclarar por su cuenta. Otros, por contra, se conforman con que Garamendi asuma su error por pronunciarse sobre el asunto sin consultar a los órganos directivos de CEOE y que la organización señale su neutralidad respecto al asunto de manera formal.

La crisis ha aflorado un cierto resquemor interno respecto al modo de manejarse de Antonio Garamendi. Se le critica que alterne más con las empresas del Ibex que con el tejido empresarial al que representan las organizaciones que conforman la CEOE y su lejanía respecto "a la economía real". Críticas, por otro lado, que no son nuevas y que ya han recibido sus predecesores. El presidente de CEOE impulsó hace unas semanas el proyecto de reforma de los estatutos internos de la organización para hacer sitio a las grandes empresas en sus órganos de dirección.