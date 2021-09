La Seguridad Social tira de la sanidad privada para hacer test a sus empleados

La Seguridad Social ha recurrido a la sanidad privada para tener a su disposición test de coronavirus para su plantilla. En concreto, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá le ha adjudicado un contrato a la empresa Quirón Prevención, que pertenece al grupo hospitalario privado Quirón Salud, para la realización de pruebas de detección de la Covid-19 al personal adscrito a los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde trabajan cerca de 11.000 empleados, de acuerdo con el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Así consta en la documentación publicada recientemente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde figura un contrato menor adjudicado este verano por los servicios centrales del INSS (en concreto, por la Subdirección General de Gestión Económico-Presupuestaria) a Quirón Prevención, empresa de prevención de riesgos laborales creada en 2017 tras la compra por parte de Quirón Salud de cuatro de las empresas líderes del sector en España (Premap, Fraterprevención, Unipresalud y MC Prevención).

La adjudicación se ha realizado a través de un contrato menor, con un valor estimado de 14.990 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Al tratarse de un contrato menor (son aquellos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trata de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, como es el caso) el Ministerio no está obligado a hacer públicos los pliegos u otros documentos como la memoria justificativa o el informe de insuficiencia de medios propios, donde debe figurar toda la información relativa a la justificación del contrato.

No obstante, La Información ha solicitado al departamento de Escrivá una explicación sobre la necesidad de contratar este servicio privado y desde su equipo explican que se ha hecho "para tener cubiertas posibles necesidades de realización de pruebas diagnósticas urgentes o que no estén cubiertas por el sistema sanitario público", por ejemplo, los casos en los que se requiere una prueba PCR para viajar por motivos laborales, prueba que no realizan los centros de salud. De modo que lo que se ha contratado con la empresa privada es la posibilidad de utilizar el servicio si fuera necesario y lo que figura en la adjudicación es un importe máximo estimado.

"Se utilizará el servicio para test urgentes o que no estén cubiertos por el sistema público"

El ministro Escrivá ha optado, por tanto, por contratar los servicios privados en el mercado en lugar de tirar de los recursos propios que existen en las entidades colaboradoras de la Seguridad Social, tal y como le pidieron en su día algunas comunidades autónomas. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que en diciembre solicitó al Gobierno central que las mutuas de trabajo pudieran realizar test de antígenos a los trabajadores asintomáticos, en sus propias instalaciones y con su personal sanitario. Una postura defendida por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha pedido que las mutuas puedan tanto hacer test como vacunar.

Vieja conocida de la Administración

En cualquier caso, la Seguridad Social no es el único organismo público que ha contratado a Quirón Prevención en los últimos meses. Desde hace años, esta empresa es la encargada de hacer reconocimientos médicos al personal de distintos ministerios y administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, así como presta servicios de prevención en distintas especialidades de seguridad en el trabajo y de evaluación de riesgos, y en tiempos de pandemia ha sido una de las preferidas de las administraciones para la realización de test de diagnóstico de la Covid-19.

En concreto, en abril de 2020 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pertenece al Ministerio de Trabajo, ya recurrió a esta compañía para detectar posibles contagios de coronavirus entre sus trabajadores en un momento crítico de la pandemia en el que parte de la plantilla prestaba servicios mínimos de manera presencial para dar respuesta a la avalancha de solicitudes de prestaciones de paro y ERTE. En concreto, se gastó 125.000 euros en un contrato adjudicado a Quirón Prevención por la vía de emergencia para la realización de test voluntarios a sus empleados para frenar la propagación del virus en un departamento clave en la respuesta a la emergencia económica y social.

Poco después, en verano de 2020, el Ministerio de Justicia le adjudicó a la empresa del grupo hospitalario Quirón Salud otro contrato por 144.000 euros para la prestación de un "servicio de prevención ajeno que valore el riesgo frente al Covid-19 al que se exponen los trabajadores especialmente sensibles al servicio de la Administración de Justicia". Y por poner otro ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial también le encargó a la misma compañía la determinación serológica de inmunoglobulinas IgM e IgG para los jueces en prácticas de la carrera judicial.

Asimismo, las administraciones autonómicas y locales también han tirado de esta misma compañía. Entre ellas, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que le adjudicó un contrato por valor de casi 200.000 euros a la entidad Quirón Prevención para realizar labores de rastreo de casos de coronavirus en la región, justificando en la memoria que "dada la importancia de los servicios" a realizar y por tratarse de una "emergencia de carácter inaplazable", esta era la única empresa que podía iniciar los trabajos con carácter inmediato, al contar con las "instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio".

Y también las entidades del sector público. Por citar algunas, la empresa estatal Ineco ha contratado los servicios de realización de test de antígenos de Quirón Prevención, así como la Entidad Pública Empresarial gestora de la navegación aérea en España, Enaire. También la Corporación de Radio y Televisión Española ha adjudicado a la compañía varios contratos para "apoyo de servicio médico a Salud Laboral con motivo del Covid-19", por citar solo algunas de las licitaciones de esta adjudicataria que figuran en la Plataforma de Contratación del Estado.