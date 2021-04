Qué es un seguro de dependencia, quién puede solicitarlo y qué cobertura tiene

La ley contempla diferentes grados en la que una persona puede declararse dependiente. Algunos casos requieren ayuda y acompañamiento extenso para desarrollarse normalmente en su cotidianidad. En este sentido, la dependencia de una persona limita la propia autonomía.

Las medidas que se tomen deben apuntar siempre a maximizar el bienestar de las personas dependientes en su contexto particular. Las decisiones para mejorar la calidad de vida de éstas deben adaptarse a su situación particular y sus circunstancias personales. Por eso, un seguro adaptado a las necesidades de los dependientes puede ser una opción atractiva para ellos, no solo por los cambios en la rutina que podría ocasionar una enfermedad un accidente, sino también por los que pueden impactar la economía.

Con la cobertura de un seguro, una persona puede contar con la garantía de protección en el momento en que su edad le impida realizar las mismas tareas que realizaba para ejercer su autonomía, aunque también es importante como herramienta de prevención de situaciones imprevisibles que generarían una dependencia mucho antes de lo esperado.

Así, el seguro de dependencia cubre las necesidades que pudieran surgir a raíz de una limitación física o psíquica que no permita realizar actividades cotidianas. Una vez que se compruebe la situación del afectado, con todos los documentos que lo acrediten, la aseguradora podrá ofrecer diversos servicios, dependiendo del contrato, como la presencia de una persona que ayude al beneficiario o un capital destinado a cubrir sus necesidades, como materiales imprescindibles para su cuidado.

Grados de dependencia

Los seguros distinguen el grado de dependencia que presente el beneficiario, y responderán de acuerdo a cada uno. En el grado I (dependencia moderada), la persona necesita apoyo con actividades determinadas al menos una vez al día y de manera limitada. En el grado II (dependencia severa), el afectado requiere de ayuda dos o tres veces al día sin necesitar todavía del apoyo total de un cuidador. Finalmente, el grado III (Gran Dependencia) exige ayuda más de tres veces al día y, en el caso de haber perdido la autonomía de manera total, apoyo permanente.

También existen seguros para aquellas personas que llevan a cabo las tareas de un cuidador de manera no profesional. Suelen ser familiares o seres queridos que se encargan de apoyar al dependiente, experimentando a su vez cambios en su rutina y economía. Por eso, el convenio especial para cuidadores no profesionales contempla la cotización a la Seguridad Social. El seguro colectivo de independencia es otra forma servicio disponible para las personas dependientes, si bien es importante fijarse en las diferencias en los tipos de cobertura y demás información en el contrato.