Seis días de infarto: el canal de Suez reabre a la navegación tras la crisis. 

La navegación por el canal de Suez se reanudó este lunes después que el portacontenedores 'Ever Given' mantuviera bloqueada esta vía durante casi una semana al encallar y quedar atravesado, generando un atasco de más de 420 barcos que ahora las autoridades egipcias se apresuran a aliviar. El jefe de la Autoridad que gestiona este importante paso marítimo entre los mares Mediterráneo y Rojo, el almirante Osama Rabie, anunció que la navegación se había reanudado a las 18.00 hora local (16.00 GMT), dos horas y media después de que el 'Ever Given' fuera finalmente desencallado.

Ahora, dijo en una rueda de prensa en la ciudad de Ismailiya, a orillas del canal, la entidad que dirige se enfrenta al reto de descongestionar la fila de 422 barcos que se han ido acumulando a lo largo de estos días en el acceso norte y sur del paso artificial y en el Gran Lago (centro). Rabie calculó que la navegación marítima normal podría restablecerse "dentro de tres días o tres días y medio", cuando se descongestione el atasco, aunque anteriormente la naviera Maersk, la principal que opera en el canal, había calculado que el atasco podría tardar "seis días o más" en diluirse.

Ahora que el buque Ever Given ha sido desbloqueado del canal de Suez es buen momento para repasar cuáles son los puntos estratégicos del comercio marítimo mundial https://t.co/ATCktxtCfC pic.twitter.com/Fl7Xf2UpWc — Geografía Infinita (@geoinfinita) March 29, 2021

Rabie aseguró que las primeras embarcaciones en atravesar el canal fueron tres con carga de ganado, ya que necesitaba pasto para alimentarlo, y que está previsto que 113 naves lo atraviesen entre el lunes por la noche y las 08.00 de la mañana (06.00 GMT) del martes. Los varios intentos llevados a cabo para desencallar la gigantesca embarcación de 400 metros de eslora y una capacidad de más de 200.000 toneladas dieron sus frutos alrededor las 15.30 horas locales (13.30 GMT) de este lunes, después de las maniobras en las que participaron diez barcos remolcadores.

La jornada comenzó con la buena noticia de que las embarcaciones de auxilio habían logrado enderezar en casi un 80% el 'Ever Given' y alejarlo más de 100 metros de la orilla occidental, después de retirar toneladas métricas de arena de alrededor de la proa del barco.

A primera hora de la tarde, la marea alta ayudó a que el barco pudiera ser finalmente arrastrado, primero desde la popa y después para liberar la proa, que había quedado encallada en la orilla oriental del canal de Suez el pasado martes, durante una tormenta de viento y arena que reducía la visibilidad. La Autoridad del Canal de Suez mostró imágenes de cómo el 'Ever Given' quedó reposicionado y retomaba la navegación por las aguas cristalinas, mientras sonaban las sirenas de los barcos para celebrar la hazaña tras varios días de labores de draga y tracción.

Pérdidas millonarias

El portacontenedores se dirigió en dirección norte hacia el Gran Lago, en la zona central del canal de Suez, para someterlo a una inspección técnica para comprobar que su casco no está dañado, antes de que pueda retomar el rumbo hacia su destino, Roterdam, con su carga de 18.300 contenedores. Esa inspección será el primer paso en las investigaciones para determinar por qué el "Ever Given" quedó encallado y quién es responsable del bloqueo del canal de Suez durante seis días, con su coste económico.

En su rueda de prensa, Rabie hizo el primer cálculo de las pérdidas para el canal de Suez, que "oscilan entre los 12 y 15 millones de dólares diarios" (entre 10 y 12,8 millones de euros), sin dar más detalles. Sin embargo, no quiso hablar aún indemnizaciones. "Vamos a investigar, en primer lugar, y después, vamos a tomar una decisión sobre este tema", declaró.

"No tenemos culpa en esto", agregó, señalando una vez más que el canal de Suez tienen capacidad para este tipo de súper embarcaciones de nueva generación y que otras lo han atravesado anteriormente, y que "hay fallos o errores humanos y otros técnicos" detrás del incidente.

Anteriormente, el servicio de análisis Lloyd's List, con sede en Londres, calculó que el 'Ever Given' ha causado unas pérdidas por retención de mercancías por valor de unos 9.600 millones de dólares diarios (unos 8.150 millones de euros). Y un informe elaborado por analistas de la aseguradora francesa Euler Hermes, filial del grupo alemán Allianz, las cifró entre 6.000 y 10.000 millones de dólares (entre 5.100 y 8.500 millones en euros) al día.