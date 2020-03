Puedes reclamar 18.000€ por el IRPH: calcula cuánto recuperarás en tu hipoteca

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado un nuevo palo a la banca española. Según este organismo, el índice IRPH al que se referencian cerca de un millón de hipotecas vigentes puede considerarse abusivo si se incluyó en el contrato con falta de transparencia, así que los afectados pueden reclamar su eliminación y que se les devuelva lo pagado de más.

Para saber cuánto dinero puede recuperar un consumidor en su caso particular, el comparador financiero HelpMyCash.com ha creado un simulador de IRPH que lo calcula gratuitamente.

Casi 18.000 euros de media

Veamos, por ejemplo, cuánto podría recuperar un afectado con una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, firmada hace una década, con un interés de IRPH más 0,25%. Si un juez considera abusiva la aplicación de ese índice, el TJUE le permite sustituirlo por otro como el euríbor. En ese caso, a este cliente se le pasaría a aplicar un tipo de euríbor más 0,25% y, además, podría reclamar la devolución de cerca de 18.000 euros, según la calculadora de HelpMyCash.com.

Mira también Qué es el IRPH y cómo saber si mi hipoteca lo tiene

Esa sustitución del IRPH por el euríbor se produciría si el juez considerara que el contrato no podría subsistir si se eliminara el índice. Y es que si un contrato de préstamo se anula, el prestatario debe devolver todo el dinero de golpe al acreedor (sin intereses), lo que lógicamente le perjudicaría.

Aunque no sea tan probable, sin embargo, los magistrados podrían considerar que el contrato si subsistiría en caso de anular el IRPH, en cuyo caso pasaría a aplicarse un interés del 0% o un tipo equivalente al diferencial de la hipoteca. Para nuestro ejemplo, en el primer escenario se podrían recuperar casi 25.000 euros, mientras que en el segundo esa cifra sería de unos 22.000 euros.

Quién puede reclamar y cómo

Desde HelpMyCash.com, eso sí, aclaran que no todo el mundo puede reclamar la eliminación del IRPH y la devolución de lo pagado de más. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los juzgados españoles tienen que comprobar caso por caso si la cláusula en la que se incorpora este índice tiene “una redacción clara y comprensible” y si le permitía al cliente valorar sus “consecuencias económicas, potencialmente significativas […] para sus obligaciones financieras”.

Para que se cumplan esos requisitos de transparencia, sostiene el TJUE, no basta con una redacción comprensible “en un plano formal y gramatical”. En ese sentido, el cliente tenía que recibir explicaciones sobre “los elementos relativos al cálculo” del IRPH y sobre su “evolución histórica”. Si el banco no le facilitó esa información, la incorporación de este índice no pasaría el control de transparencia y podría considerarse abusiva.

Mira también José Mª Erauskin, el farmacéutico vasco que reventó el IRPH y ahora va a por el TS

Así, aquellos que consideren que su banco no les dio las explicaciones oportunas pueden reclamar la abusividad del IRPH ante el juzgado de cláusulas abusivas de su provincia. Ahora bien, como estos tribunales están saturados por otras cuestiones relacionadas con las hipotecas (cláusula suelo, préstamos multidivisa, mal reparto de gastos de constitución…), se puede tardar varios meses o años en obtener una sentencia favorable. Por ello, antes de optar por esta vía, desde HelpMyCash.com comentan que se puede intentar reclamar directamente ante el Servicio de Atención al Cliente del banco, aunque el éxito no esté asegurado.