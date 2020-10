¿Se podrá reclamar las hipotecas IRPH? Calcula cuánto has pagado de más

El Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con hipotecas referenciadas al IRPH en los que ha detectado falta de transparencia pero no que sean abusivas, según indica en una nota el alto tribunal, que no ha facilitado las sentencias.

En los cuatro recursos resueltos el supremo se alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y aprecia falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores. No obstante, y siguiendo también al TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había tal. El fallo llega después de que el TJUE decidiese que fueran los tribunales españoles los que dictaminasen sobre las hipotecas IRPH.

Entonces, ¿se podrá reclamar?

Como decimos, el fallo de esta sentencia resuelve cuatro recursos, y aún están a la espera de un quinto. Se prevé, pues, que esta sentencia del tribunal supremo no sentará jurisprudencia. Dicho de un modo más sencillo: se valorara cada caso de forma independiente.

En la práctica, el fallo supone dar la razón a los consumidores con hipotecas contratadas con este índice, que podrán acudir a los tribunales españoles, que si lo consideran oportuno podrán sustituir el IRPH por otra referencia, y evitar así que la anulación de dicha cláusula conlleve la anulación del contrato. No obstante, el TJUE eludió declarar nulo el índice, en línea con lo establecido por el Tribunal Supremo español, que en noviembre de 2017 consideró que la mera referencia de una hipoteca a un índice oficial no implicaba falta de transparencia ni abuso alguno.

Cuánto dinero se podrá reclamar

A través de la calculadora de Helpmycash. Para ello solo hace falta introducir la fecha de firma de la hipoteca, los meses en que se revisa, el banco con el que está contratado el préstamo, etc.

¿Cómo saber si mi hipoteca tiene IRPH?

A pesar de que las hipotecas ya apenas se referencian al IRPH, sí siguen existiendo préstamos hipotecarios firmados con anterioridad referenciados a este índice. Para saber si es tu caso es conveniente consultar el contrato hipotecario. Lo más habitual es que en la cláusula tercera aparezca algo similar a esto: "tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda libre, concedidos por el conjunto de entidades…".

Igualmente, también se puede saber consultando el tipo de interés que se paga por la hipoteca, el dato está disponible en los recibos. Teniendo en cuenta que el Euríbor negativo en la actualidad, en caso de que pagues un tipo de interés superior al diferencial contratado es probable que tengas la hipoteca referenciada al IRPH.