Ser madre o votar: el Parlamento Europeo no concede la baja ni deja votar a distancia

No todos los parlamentos incorporan las medidas de conciliación que sus diputados defienden en sus intervenciones, una situación que ha pasado desapercibida durante décadas, pero que se vuelve difícil de ignorar a medida que las mujeres ganan peso en las asambleas y que la sociedad deja de atribuir la función del cuidado de los hijos solo a ellas, para apuntar también a sus compañeros de hemiciclo. Este es el caso del Parlamento Europeo, en el que los diputados no tienen derecho a baja por maternidad, paternidad o enfermedad -ya que no tienen una relación laboral al uso con la Cámara- sin embargo, durante estos periodos tampoco pueden votar a distancia, lo que hace que la conciliación sea imposible.

La eurodiputada socialista Adriana Maldonado busca acabar con esta disyuntiva entre votar y ser madre, por lo que remitió un escrito el pasado jueves a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. En la carta, que cuenta con las firmas de decenas de compañeros y compañeras, la representante navarra solicita que se permita hacer uso de los medios telemáticos instalados durante la pandemia para que los eurodiputados no pierdan su derecho a voto en estos periodos, puesto que en las votaciones en el Pleno tampoco es posible que deleguen su voto en otro representante.

"El gran esfuerzo e inversión económica que el Parlamento ha realizado en digitalización para establecer el voto telemático debe ser un esfuerzo que perdure para que, en casos justificados, los parlamentarios podamos ejercer nuestro derecho al voto a distancia", argumenta Maldonado en la misiva en la que invita a Metsola a "reexaminar el papel del Parlamento como defensor de la igualdad de género en el mercado laboral". La eurodiputada recuerda que la representación femenina en el Parlamento Europeo ha marcado un máximo histórico tras las elecciones de 2019, de manera que estas ya ocupan el 39,3% de los escaños. "Debemos ser pioneros en Europa y en el mundo y reconocer el permiso de maternidad. Pero debemos ir más allá, garantizando los mismos derechos también a los futuros padres", reclama la socialista.

Maldonado denuncia que la situación actual no permite la conciliación de la vida laboral y familiar, que entiende que es la "vía principal para garantizar la igualdad de género en el mercado laboral". En este sentido, apunta que el actual reglamento "obliga a las eurodiputadas a elegir entre el ejercicio de su función política y el cuidado de su familia". La eurodiputada española presenta esta petición a título personal, porque, según ha explicado en declaraciones a medios, se dio cuenta de esta carencia cuando trató de conocer qué alternativas tenía para seguir con su actividad parlamentaria una vez diese a luz. Entonces fue cuando su equipo se dio cuenta de que a diferencia de las comisiones en las que otro compañero puede asumir el voto, esto no era posible en el Pleno.

El Pleno del Parlamento Europeo celebra un total de 12 sesiones al año, aunque los eurodiputados solo tienen la obligación de asistir a un mínimo de estas para no ver afectado su salario, por lo que en la práctica los y las representantes acostumbran a tomarse unos meses de permiso en los que renuncian a las dietas y pierden su derecho a voto. Sin embargo, Maldonado entiende que esto constituye una lesión, no solo para el eurodiputado o la eurodiputada que tiene que interrumpir sus funciones, sino también para los ciudadanos a los que esta persona representa, dado que son apoyos o críticas a las iniciativas parlamentarias que se pierden.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se solicita a la presidencia del Parlamento Europeo que conceda estos permisos. En 2018, durante la anterior legislatura, un grupo de eurodiputadas españolas de distintas formaciones políticas (PSOE, Ciudadanos, IU y Podemos) solicitaron poder delegar su voto durante el tramo final de su embarazo y la "baja" por maternidad. No obstante, esta no tuvo demasiado recorrido, a pesar de la buena acogida de sus compañeros de hemiciclo. A diferencia del Congreso de los Diputados y el Senado, donde a pesar de no tener una baja de maternidad o paternidad como tal, los representantes políticos pueden votar de forma telemática durante este permiso.

En la carta, Maldonado también pone el ejemplo de Alemania, donde los representantes del Bundestag tienen un permiso de maternidad de seis semanas antes de que nazca el bebé y de otras ocho semanas después de dar a luz; de Letonia donde los miembros del Saiema tienen derecho a un permiso de maternidad o paternidad y Eslovenia, donde en el caso de ser representantes de la Asamblea Nacional, la madre tiene un permiso de 105 días y otros 260 días que puede disfrutar cualquiera de los progenitores.