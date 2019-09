Benidorm pasa de puntillas por la quiebra de Thomas Cook: "Pagaba tarde y mal"

George y Cinthia, dos jubilados británicos "de Liverpool" y que han elegido Benidorm como destino para sus vacaciones, almuerzan este jueves en una terraza junto al paseo marítimo de la playa de Levante de la capital de la Costa Blanca. A ellos no les ha atrapado la quiebra del gigante Thomas Cook. De hecho, en Benidorm no ha atrapado a casi nadie. En un español aceptable explican que llevan "muchos años pasando nuestras vacaciones en Benidorm" y añaden:"Nosotros viajamos con British Airways y contratamos la estancia en el hotel directamente con ellos. Siempre venimos al mismo hotel, no utilizamos los servicios de Thomas Cook. En Inglaterra todos sabíamos los problemas por los que atravesaba Thomas Cook".

El caso de esta pareja de jubilados británicos es el habitual en la ‘meca del turismo’ en España, a la que cada año acuden a sus hoteles, apartamentos y cámpines más de 16 millones de turistas, de los que casi cinco millones provienen de las islas y que, en su mayoría, realizan sus reservas directamente con los hoteles a través de internet y otros canales de venta. Benidorm lo vio venir y desde hace ya más de una década su sector turístico redujo al máximo su relación con el operador británico quebrado. De hecho, según datos del presidente de la patronal hostelera de Benidorm (Hosbec), Antonio Mayor, la quiebra del touroperador apenas supondrá unas pérdidas de "1,5 millones de euros en nuestros hoteles porque Thomas Cook apenas suponía unas 500 pernoctaciones diarias", poco más de 16.000 en todo el año, el 0,2% del total. "Es una mala noticia para el sector la quiebra de Thomas Cook, pero a nosotros casi no nos afecta... donde sí que tienen un grave problema es en Canarias en Baleares", sentencia Mayor.

En los últimos años, la presencia de Thomas Cook en la Costa Blanca se ha reducido al límite. Como ejemplo basta el hecho de que apenas había una conexión aérea gestionada por esta empresa entre Manchester y el aeropuerto de Alicante, y hoy en día son las compañías tradicionales más Ryanair, Jet2 o TUI, quienes se han convertido en los transportistas del ‘puente aéreo’ entre Alicante y el Reino Unido. De hecho, según los datos de la Consellería de Turismo de la Comunidad Valenciana, la previsión de plazas aéreas de Thomas Cook hasta el mes de marzo de 2020 en Alicante era de apenas de 6.300. Un número insignificante si se tiene en cuenta que, entre noviembre y abril de 2020, hay programadas entre el aeropuerto de Alicante y el Reino Unido, 1,19 millones de plazas aéreas.

Así, el único problema con el que se han encontrado algunos hoteles de Benidorm -unos 15 de ellos seguían operando con Thomas Cook- son los impagos de los paquetes reservados desde julio que ascienden a unos 1,5 millones de euros. Este ha sido el mayor problema "las reservas que se han quedado colgadas". Y es que lo habitual es que los touroperadores paguen a sus proveedores hoteleros tres o cuatro meses después, pero en Benidorm los establecimientos trabajan por lo general con Thomas Cook con fórmulas de prepago, lo que minimiza el problema.

"Thomas Cook pagaba tarde y mal"

La crisis de Thomas Cook, "se veía venir", cuentan desde el sector hotelero de Benidorm. Sobre todo cuando en 2010, en una decisión sin precedentes, el operador decidió rebajar un 5% de manera unilateral el precio de sus paquetes vacacionales negociados en España, lo que puso en alerta al sector hostelero de la Costa Blanca. "Thomas Cook”, además, "pagaba tarde y mal, así que muchos hoteles les habían cortado el crédito y dejaron de trabajar con ellos hace tiempo", explica Antonio Mayor, quién, de cualquier manera, también reconoce que "quizás el mérito de estar muy poco expuestos a Thomas Cook no sea nuestro, del sector hotelero de la Costa Blanca, sino demérito del propio touroperador".

Explica Mayor que, hace años, Thomas Cook decidió apostar por otros destinos "como Turquía, Túnez, Egipto, y en España por Baleares y Canarias e ir abandonando Benidorm y nosotros, claro, tuvimos que ir reconvirtiéndonos para seguir acogiendo al cliente británico, que es nuestra principal fuente de ingresos… Thomas Cook cometió un error al dejar Benidorm; luego cuando quiso volver ya no pudo. El Benidorm que dejó era uno y cuando quiso regresar nosotros ya teníamos otras canales de venta, de comercialización…".

El propio secretario autonómico de turismo de Valencia, Francesc Colomer, reconoce que "la inteligencia del sector ha contribuido a que, durante los últimos años, se haya diversificado en la Costa Blanca la contratación hacia otros actores globales con los que operar y la evidencia es que hemos alcanzado los picos más altos de demanda del mercado británico sin Thomas Cook".

Pero si Benidorm ha esquivado el golpe, el verdadero ‘roto’ de Thomas Cook al turismo español se produce en Baleares y Canarias, donde las previsiones más optimistas cifran en 240 millones de euros los impagos que ha dejado el gigante británico de la turoperación: 140 en Canarias, donde los sindicatos apuntan a que se pueden perder 12.000 empleos en el sector, y 100 millones en Baleares. Canarias fue en 2018 el principal destino español de las aerolíneas de la touroperadora británica, con más de dos millones de pasajeros, seguido de Baleares, con más de un millón de turistas. Los dos archipiélagos absorbieron el 90% de los pasajeros que la compañía transportó en avión a España en 2018.

El presidente de Exceltur, José Luis Zoreda, habla de la situación crítica que se vive, especialmente en Canarias, tras la quiebra del gigante. "En Baleares y en el resto de destinos españoles la temporada se acaba y está el problema de los impagos, pero en Canarias comienza ahora su temporada alta y su principal operador ha desaparecido. Con Thomas Cook viajaban a Canarias dos millones de pasajeros en sus aviones. ¿Quién los transporta ahora?".

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, explica que "hay complejos turísticos que trabajaban en exclusiva con el turoperador británico, que les garantizaba el 70% de las reservas en invierno. Es un varapalo muy importante, las ocupaciones turísticas bajarán mucho en Canarias en los próximos meses". Pero siempre nos quedará Benidorm. Ellos lo vieron venir.