Las siete claves para aprovechar al máximo la declaración de la Renta

Los días pasan y sin darnos cuenta estamos a las puertas de la declaración de la Renta. El miércoles 6 de abril se abre el plazo para presentar la autoliquidación del IRPF de 2021 por internet. El deseo de todo contribuyente es que le salga a devolver. Sea cual sea el resultado, siempre hay algunas claves para aprovechar al máximo la declaración.

El Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, ha hecho público su decálogo de recomendaciones para exprimir el borrador. Hay que tener en cuenta que un contribuyente difícilmente reúne estas 10 condiciones, pero quizá sí algunas de ellas. Estas son las más relevantes. La plataforma para inversores Finect dispone de una sección de consulta a expertos para dudas fiscales y de inversiones.

Evitar precipitarse

El impulso lógico del contribuyente es completar la declaración y quitársela de encima en poco tiempo. Error. Los técnicos de Hacienda recomiendan no confirmarlo precipitadamente y dedicar un tiempo a revisarlo. Esa revisión consiste, por ejemplo, en revisar el Manual de la Renta e incluir los importes que no figuran, como alquileres, ayudas públicas recibidas y todas las deducciones y reducciones fiscales posibles.

Este año (como el anterior) Gestha advierte de que buena parte de los trabajadores que hayan estado en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y ganen menos de 22.000 euros anuales tendrán que presentar la declaración, salvo que no superen los 14.000 euros, y es probable que resulte a ingresar, detallan.

Exenciones por desastres naturales

Este año están exentas las ayudas excepcionales concedidas en los supuestos de fallecimiento y de incapacidad absoluta permanente causados por la borrasca Filomena y las ayudas concedidas por daños de la erupción del volcán en la isla de La Palma.

Rehabilitación energética de edificios

El pasado octubre se aprobó que las ayudas y subvenciones por actuaciones de rehabilitación energética en edificios no se integren en el ejercicio 2021. Esta medida se tomó para reducir el coste de la electricidad en los hogares. También se aprobaron entonces algunas deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas habituales o alquiladas:

Deducción del 20% por obras de mejora hasta 5.000 euros que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración hasta el 31 de diciembre de 2021.

Deducción del 40% por obras de mejora hasta 7.500 euros que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable hasta el 31 de diciembre de este año.

Deducción del 60% por obras de rehabilitación energética hasta 5.000 euros (acumulada hasta 15.000 euros) de edificios de uso predominante residencial hasta el 31 de diciembre de 2023.

Aportaciones al plan de pensiones

El límite de aportaciones máximas individuales al sistema de previsión social —como los planes de pensiones individuales— se reduce en este año a 2.000 euros anuales, frente a los 8.000 del ejercicio anterior. Sin embargo, sigue siendo una opción interesante para los contribuyentes. En cambio, se prevé que el nuevo límite pueda incrementarse en 8.000 euros más para las contribuciones empresariales.

Además, el máximo aplicable por aportaciones a sistemas de previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular, el cónyuge del contribuyente está fijado en 1.000 euros anuales (anteriormente era de 2.500 euros).

Subidas de los tipos de gravamen

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 modificaron la escala de la base liquidable del IRPF. Ese cambio introdujo un nuevo tramo a partir de 300.000 euros con un tipo de gravamen del 24,5%. Todas las comunidades autónomas tienen aprobadas sus propias escalas de la base liquidable general, que en los tramos altos llegan hasta un 54%. Dependiendo de la región donde tributes, será más o menos provechoso.

Deducciones por donativos para mecenazgo

Los Presupuestos de 2021 relacionan las actividades prioritarias de mecenazgo y eleva en cinco puntos porcentuales los porcentajes y límites de la deducción por donativos.

La deducción en el IRPF es del 80% de la donación hasta los primeros 150 euros y del 35% a partir de los 150 siguientes. Este porcentaje se eleva hasta el 40%, si el contribuyente ha donado en los dos ejercicios anteriores una cantidad igual o superior a la donada en el año 2021.

Ingreso mínimo vital

Gestha informa de que esta prestación está exenta de tributar el IRPF, igual que las rentas mínimas de inserción y el resto de ayudas para colectivos en riesgo de exclusión social de las comunidades autónomas. Eso sí, siempre que el límite anual conjunto no supere los 11.862,90 euros que se fijó en 2021.

"Dada la baja cuantía de estas prestaciones, Gestha no ve lógico que la simple percepción de este tipo de renta obligue a presentar la declaración, más aún cuando su importe total está exento, y en la mayoría de los casos la declaración no supondrá ingreso ni devolución, ya que no habrá rentas sujetas a retención", explica el sindicato de técnicos.