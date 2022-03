Los transportistas más críticos siguen con la huelga: "No queremos propinas"

El pacto al que ha llegado el Gobierno con parte de los transportistas en huelga no convence a los que hace ya doce días iniciaron un paro que ha puesto en jaque la logística en España. Con las estanterías de muchos supermercados vacías, el Gobierno garantizaba que no se iba a levantar de la silla sin poner fin a esta situación. Esta madrugada está convencido de haberlo conseguido, pero lo que para gran parte del sector es un gran acuerdo -rebajar los carburantes 20 céntimos y unas ayudas para el sector de más de 1.000 millones de euros- para la Plataforma por la Defensa del Transporte, el sector más crítico, son "migajas y propinas". En esos términos se refiere el presidente de dicha asociación, Manuel Hernández, al pacto que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplaudido en su cuenta de Twitter.

Esta noche llegamos a un gran acuerdo con los representantes del sector del transporte que supondrá una inyección de más de 1.000 M€.



Desde el Gobierno trabajamos sin descanso, tanto en España como en la Unión Europea, para mitigar los efectos de la guerra. Seguimos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 25, 2022

Esta mañana el presidente de la Plataforma por la Defensa del Transporte de mercancías por carretera, Manuel Hernández, anunciaba en la cadena Ser que prolongarán los paros hasta que el gobierno se siente con ellos a dialogar porque "no queremos su caridad". Y explicaba que rechaza las medidas porque "quién nos asegura que dentro de dos meses el carburante no esté a 2'5 euros". "No queremos subvenciones, pues este dinero sale de los contribuyentes", señala al mismo tiempo que recalca que no han pedido un céntimo al Gobierno sino "una ayuda para el transporte y dignidad".

En el programa radiofónico de la SER también ha intervenido el portavoz del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) quién replica que Manuel Hernández podría haberse presentado a las elecciones que tuvieron lugar el pasado diciembre y pasar a formar parte de un organismo que el Gobierno reconociera, razón por la cual la Ministra de Transportes no se sienta a negociar con la plataforma convocante.

"Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo", ha señalado Hernández. Asimismo, ha indicado que el paro continuará mientras que no haya "soluciones reales" que den respuesta a sus problemas. "Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte, que es lo más importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa", ha señalado.

Manifestación transportistas en la Castellana EFE

"Seguiremos hasta el final, si no se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotación a quien realiza el servicio. En esa mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria, está en manos de la ministra llamarnos y hablar, mientras nos siga dando la espalda estaremos parados", ha advertido Hernández, quien no ha descartado "llegar a Madrid con camiones si la situación continúa así", concluye.