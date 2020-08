La apatía de Escrivá allana el plan Ayuso de 'tirar' de las mutuas para los rastreos

La Seguridad Social continúa sin pronunciarse sobre la iniciativa de la Comunidad de Madrid de requerir a trabajadores sanitarios de las mutuas de accidentes de trabajo - entidades colaboradoras dependientes de la Seguridad Social- para realizar la crítica tarea de seguimiento de los contactos de contagiados por Covid-19 más de una semana después de recibir la carta de la Consejería de Sanidad en la que se le anunciaba la iniciativa, a escasas horas del inicio de la formación programada por las autoridades sanitarias madrileñas para adiestrar al personal requerido y en un contexto en el que persisten las dudas sobre la viabilidad jurídica de la maniobra realizada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Ante el silencio por parte del Ministerio las mutuas, que han sido requeridas para ello por la Consejería madrileña de Sanidad, ya han trasladado al Gobierno regional el listado con el personal de las 18 entidades con dependencias en la región que eventualmente estaría disponible para realizar esas tareas de rastreo tan pronto como se considerara conveniente. La relación detallada del personal disponible llegó a la sede de AMAT, la patronal del sector, el pasado miércoles y fue posteriormente remitida a los servicios de la Consejería de Sanidad. Sanidad había solicitado a las mutuas con presencia en Madrid que le cedieran entre uno y tres profesionales, de entre sus médicos, fisioterapeutas y enfermeros, en función de su mayor o menor presencia en la región.

El plan de la Comunidad de Madrid es que una pequeña parte de esos profesionales reciba una formación básica este mismo lunes para, ya el martes, que sean ellos mismos los que adiestren al resto de sus compañeros en las tareas básicas que deben realizar como 'rastreadores' de los contactos de los contagiados por Covid. Según este mismo planning, el miércoles, 19 de agosto, los rastreadores reclutados de las mutuas de accidentes de trabajo se incorporarían a su trabajo para reforzar el equipo de 500 rastreadores del que dice disponer la Comunidad de Madrid. Ese En 72 horas la Comunidad de Madrid se haría con un equipo de varias decenas de rastreadores...y tal vez a coste cero.

Eso, por ejemplo, ha denunciado el sindicato UGT, que ha acusado a la Comunidad de Madrid de regatear la contratación de rastreadores durante semanas para luego gastarse 200.000 euros en contratar un buen número de ellos a Quirón y finalmente tirar de las mutuas para que sea el Gobierno del Estado y, concretamente, la Seguridad Social la que pague la factura del resto de ese equipo de seguimiento.

Dudas sobre la legalidad del 'plan Ayuso'

La Comunidad de Madrid se considera amparada para ello por una Orden emitida el pasado 28 de julio por la Consejería de Sanidad en la que se establece que "en caso de que como consecuencia de la evolución de la emergencia sanitaria no se pudiera atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias autonómicas podrán acordar la puesta a su disposición de los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y el de las mutuas de accidentes de trabajo". Pero no todos lo ven así. El portavoz de mutuas del sindicato CCOO, Rafael Pérez, entiende que una vez decaído el decreto gubernamental del estado de alarma - que habilitaba a las comunidades autónomas para utilizar todos los recursos sanitarios a su disposición, incluidos los del sector privado y los de las mutuas- la Comunidad de Madrid no dispone de soporte legal para requerir a unos trabajadores que no dependen del Gobierno Regional sino de la Seguridad Social.

Las mutuas también albergan dudas sobre el particular y fuentes de la patronal del sector, AMAT, advierten de que en caso de que la Comunidad de Madrid siguiera adelante con su plan y requiriera formalmente a personal de sus entidades para trabajar como rastreadores tendría que ser la Consejería de Sanidad la que pidiera autorización a la Seguridad Social. La Comunidad de Madrid, por su parte, mantiene oficialmente sus planes de incorporar a los rastreadores de las mutuas a mediados de esta próxima semana, aunque a última hora del viernes todavía no había convocado al personal 'seleccionado' para la formación que preveía realizar entre el lunes y el martes, según confirman fuentes del sector consultadas por La Información.

Lo que no se oculta en el sector es la inquietud por la falta de respuesta de Seguridad Social a la maniobra de la Comunidad de Madrid. No tanto por el impacto que la reconversión de sus profesionales en rastreadores del Servicio Madrileño de Salud pueda tener sobre el equilibrio de sus plantillas sino por los problemas que les puede acarrear que se llegue al miércoles, 19 de agosto, día previsto para la incorporación de los rastreadores de las mutuas a los servicios de la Comunidad de Madrid, sin una instrucción de la Seguridad Social sobre el asunto y tengan que ser ellos los que decidan si responder o no al requerimiento de la Consejería de Sanidad.