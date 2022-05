Los sindicatos se aferran a las subidas salariales y avisa a CEOE que no cederán. 

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, han celebrado este Primero de Mayo los avances logrados en derechos laborales en los últimos meses pero han advertido de que queda "mucho por hacer", como en causas e indemnizaciones del despido, y han urgido subidas salariales. En declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación de Madrid, Álvarez ha señalado que los avances logrados en los últimos tiempos, como la ley 'rider' o las subidas del SMI, han cambiado "la faz del país" pero que queda "mucho por conseguir".

En este sentido, Álvarez ha apuntado a los motivos e indemnizaciones de los despidos y a la salud en el trabajo donde, ha recordado, cada día pierden la vida en España dos personas mientras que aumentan también los problemas de salud mental. Este Primero de Mayo, ha concluido, es el momento para "tomar aliento y seguir en la lucha". Por su parte, Sordo ha asegurado que estamos ante un Primero de Mayo que será "un punto de inflexión en la política de reivindicación de lo que hemos hecho y para la mejora de los salarios que a través de los convenios colectivos se tiene que dar en la segunda parte del año".

"Celebramos un Primero de Mayo en un momento de gran incertidumbre sobre cómo va a evolucionar las variables económicas y del empleo en los próximos tiempos", ha asegurado Sordo. Ha explicado que aunque ha quedado atrás la crisis pandémica "nos hemos adentrado en un nuevo riesgo de crisis y ralentización producto de una guerra criminal y de un incremento desmesurado de los precios". El líder de CCOO ha dejado claro que "no vamos a permitir un bloqueo de la negociación colectiva que reduzca la capacidad de compra, no vamos a transigir con la actitud de boicot de las organizaciones empresariales", a las que exige que firmen un nuevo pacto salarial que garantice el poder adquisitivo. Asimismo, ha apostado por "desenmascarar a los que envían mensajes a los trabajadores y luego votan en contra de subir el SMI".

Ambas organizaciones han amenazado con futuras movilizaciones si no se desbloquean las negociaciones para modificar los convenios colectivos para una nueva subida salarial. "Como todo el mundo sabe, el Acuerdo de Negociación Colectivo (ANC) está bloqueado (...), si no se desbloquea, los sindicatos llevaremos a cabo un proceso de movilización creciente en torno a la negociación de los convenios colectivos", ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien lamenta que las patronales no alcancen un acuerdo con los sindicatos en torno a una nueva subida salarial.

Según ha indicado Sordo, la anterior crisis económica se saldó con unos niveles de corresponsabilidad entre el Gobierno y agentes sociales "sin precedentes en la historia de España", llegándose a suscribir tres acuerdos sindicales. Sin embargo, los sindicatos no van a "transigir" con la "actitud de boicot de las organizaciones empresariales a un acuerdo de negociación colectiva para subir los salarios". "No puede ser que pretendan transferir el incremento de los costes energéticos a los precios para la ciudadanía y la crisis la paguen los trabajadores", ha denunciado.

Tal y como ha criticado, la "desigualdad", la "precariedad" y la "falta de expectativas de una parte no menor de la población española", así como "el mundo rural" que queda "fuera de los cauces de modernización del país", "explican el auge de opciones de extrema derecha"."Pero también está presente sobre todo y de una manera muy especial, la salud y seguridad en el trabajo", ha añadido, recordando que en España, mueren dos personas al día por accidentes laborales. Asimismo, ha hecho referencia a los "riesgos psicosociales" en el trabajo, un debate que se ha abierto en España en torno a la salud mental.