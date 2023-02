Los sindicatos buscan un último intento para cerrar el acuerdo de los convenios. 

El último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se firmó en 2018 y su último año de vigencia fue 2020. La pandemia de coronavirus frenó la negociación de su actualización, pero casi tres años más tarde el nuevo pacto no se ha cerrado. Y ante la dilatación de las conversaciones, fuentes sindicales apuntan a que van a conceder una última oportunidad al diálogo con la patronal y si no consiguen cerrar un acuerdo, delegarán la 'batalla' a la negociación colectiva específica de sectores y empresas.

Los representantes de los trabajadores abogan por una conversación bilateral para cerrar este acuerdo, que forma parte del Pacto de Rentas al que quiere dar forma el Gobierno. Aunque descartan extender las conversaciones 'sine die' si los empresarios no se muestran proclives a alcanzar un acuerdo, ya que todas las partes tienen muy presente la reciente negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que tuvo que saldarse sin contar con el apoyo de la CEOE.

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores parece evidente tras dos años en los que la subida salarial ha sido menor al alza del Índice de Precios al Consumo. En especial, después de un 2022 en el que la subida media pactada en los convenios ha sido del 2,8% frente a la inflación que se situó en el 8,4% de media. Por ello, los representantes sindicales no renuncian a acordar una subida para el año que ha terminado. Aunque no se decantan por una fórmula concreta para aplicar esta compensación, no renuncian a conseguir un aumento que al menos se acerque al 4% -la mitad que la inflación- e incorpore cláusulas de revisión salarial.

La subida para 2023 también quedará comprendida en el marco del pacto AENC, que sienta las condiciones base para la negociación específica entre empresas y trabajadores. Los puntos establecidos no son de obligatorio cumplimiento para el empresario y los empleados pueden hacer demandas más ambiciosas, pero este acuerdo opera como mínimo al surgir del análisis común de los actores implicados de la situación económica y las medidas que se deben aplicar para afrontarla en el ámbito laboral.

En los últimos días, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apelado a que patronal y sindicatos "hagan un esfuerzo para poner fin al bloqueo" en las negociaciones del AENC, dado que este facilitaría subidas salariales que permitan vivir "con dignidad" a los trabajadores, puesto que si bien la inflación se ha moderado respecto a los primeros meses del conflicto de Ucrania, los precios continúan evolucionando al alza, en especial los de la energía, los alimentos y la vivienda.

Por su parte, los empresarios argumentan que nunca han abandonado la mesa de negociación y que tienen voluntad de diálogo, como ha reiterado Antonio Garamendi en diferentes ocasiones. Sin embargo, la última reunión formal se remonta a mediados de enero y según apuntan las fuentes sindicales, las posiciones permanecen alejadas. Mientras, los empresarios abogan por llevar a cabo la negociación con discreción y no han mostrado avances en este sentido.

CCOO y UGT ultiman su propuesta

En cambio, en las últimas semanas, se han podido ver gestos por parte del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, a la patronal. Este sindicato ha propuesto incorporar a las revisiones salariales un indicador que tenga en cuenta la evolución del sector concreto y no solo la evolución general de los precios. Este índice respondería a criterios objetivos y ejercería de balanza en las demandas salariales, por lo que los representantes sindicales entienden que debería ser elaborado por el Gobierno -que considera oportuna la propuesta-.

La primera reacción de la patronal también fue positiva, puesto que tener en cuenta la evolución del sector y de la empresa en las demandas de alzas salariales era una de sus principales reivindicaciones. Sin embargo, los representantes de los trabajadores cuestionan que los empresarios vayan a abrazar finalmente esta medida en el marco de la negociación, puesto que la buena marcha de las empresas en la mayoría de los sectores implicaría necesariamente revisar al alza en varios puntos los salarios de los empleados.

Fuentes de UGT también confirman que las dos asociaciones sindicales ultiman esta propuesta que se dará a conocer antes de final de mes, cuando convocarán a la patronal. Sin embargo, no se muestran positivos respecto a la negociación. "La patronal ya nos ha dejado claro en los contactos informales que no van a presentarnos ninguna propuesta y eso ya muestra su actitud de cara a la mesa", apuntan. Por eso, insisten en que no van a "perder el tiempo" ni trasladar una sensación equivocada a sus representados, sino que de persistir esta negativa centrarán sus esfuerzos en la negociación sectorial en aquellos puntos en los que cuentan con fuerza para compensar la pérdida de poder adquisitivo.