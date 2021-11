Los sindicatos se ponen en pie de guerra y rehúsan el nuevo cálculo de pensiones. 

A la polémica suscitada en torno a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones se unen CCOO y UGT, que han advertido este jueves al Gobierno de que no aceptarán "en ningún caso" medidas que supongan un recorte de las pensiones como sería, a su juicio, esta. En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han criticado la "incomprensible oscilación constante de mensajes y posiciones del Ejecutivo" en cuestiones tan sensibles. "La capacidad del Gobierno para complicar los procesos de negociación no parece tener límites", afirman.

Los sindicatos aseguran que esta cuestión no está recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo votadas en el Congreso en noviembre de 2020 y emplazan a Pedro Sánchez a cumplir, "cuanto antes", lo pactado en el acuerdo del pasado julio en las materias que aún están por desarrollar. "El compromiso de una eventual ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hasta los 35 años a finales de 2022, que produjo diferencias públicas dentro del Gobierno, no aparece explícito en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo debe responder y explicar su compromiso con la UE", han indicado, y han añadido que su "habilidad" para ponerse trabas a sí mismo "es digna de estudio".

UGT y CCOO afirman conocer bien cómo funciona y lo que significa actuar sobre el periodo de cálculo; a quién le reduce la expectativa de pensión y a quién se la mejora, así como sus efectos en cuanto a reducción de gasto en pensiones y las diferentes formas de corregirlo. "Resulta difícilmente comprensible que se coloque en el centro del debate una medida tan controvertida cuando el diálogo social y el Pacto de Toledo han demostrado su capacidad de intervención sobre múltiples aspectos del sistema de pensiones con el objetivo de mantener y reforzar su nivel de cobertura en el futuro", señalan.

Ambos sindicatos recuerdan que en este momento aún hay problemas o cuestiones por resolver en algunas materias que quedaron pendientes de cerrar en el acuerdo de julio, entre ellas, el mecanismo de equidad intergeneracional; la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo: la cotización de todos los jóvenes en prácticas no laborales; la equiparación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho; o la mejora de la protección por enfermedad de personas con contratos fijos discontinuos en el campo o la de cuidadores de personas dependientes.

"Serpiente de verano"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reiterado que el cambio en la manera de calcular el cómputo de las pensiones no es una orden que venga de Bruselas, sino que ya estaba incluida en el proyecto de Recuperación del Gobierno. "No entiendo la polémica. A mi parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando", ha señalado el ministro en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

El ministro ha explicado que en las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cálculo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de "carreras más volátiles", donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores. De hecho, el 30% de los trabajadores se ven afectados por esta realidad. Así, ha añadido que el sistema actual está pensado para "carreras lineales", donde teóricamente uno va mejorando sus cotizaciones según va cumpliendo años. "Ahora ya no es así y tenemos que hacer un sistema más equitativo y eso lo haremos con los agentes sociales en 2022. En algunos casos, habrá que valorar extender el periodo de cálculo, pero no necesariamente, se podría hacer un sistema para elegir los mejores años cotizados (...) Pero no hay nada nuevo", ha remarcado.