Los sindicatos se plantan ante la CEOE y exigen vincular el alza salarial al IPC 

La CEOE movía ficha esta semana al ofrecer la mayor subida salarial desde la antesala de la crisis financiera tras constatar la imposibilidad de alcanzar un consenso en material salarial en el marco de las negociaciones con los sindicatos sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pero tales medidas siguen sin ser suficientes para los sindicatos, que hoy han querido dejar claro que exigen una subida salarial mínima del 3,5% para este año - Garamendi puso sobre la mesa un máximo de 3,5%- y la inclusión de cláusulas de revisión salarial ligadas a la inflación interanual y de carácter retroactivo, de manera que si ésta supera los incrementos salariales pactados, los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Precisamente, la inclusión de este tipo de cláusula es lo que ha impedido que los agentes sociales alcanzaran un acuerdo, pues las patronales la rechazaban y los sindicatos se negaban a renunciar a ella.

CCOO y UGT han acordado este jueves su plataforma reivindicativa para la negociación colectiva tras la ruptura de las conversaciones con las patronales CEOE y Cepyme para pactar un marco general conjunto con el que sentarse en las mesas de negociación de los convenios. En el acuerdo, alcanzado tras una reunión que ha estado encabezada por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, se apunta que las previsiones de inflación para 2022 apuntan a una "persistencia al alza", con estimaciones que la sitúan en el 4% para el mes de diciembre y en un 7,5% de media, según las proyecciones del Banco de España. Para 2023 y 2024, el IPC previsto se modera hasta el 2% y el 3%, respectivamente.

Los sindicatos recuerdan que, "históricamente", la negociación colectiva salarial en España ha contado con acuerdos "referenciados a la inflación" para que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. "Todo ello reafirma la necesidad de una política de rentas más contundente, que garantice la estabilidad real de los salarios y que se incorporen cláusulas de garantía salarial retroactivas en los convenios colectivos que están pendientes de negociación y acuerdo", sostienen las centrales sindicales.

Ambos sindicatos se han comprometido a firmar convenios colectivos que recojan "o bien incrementos salariales que garanticen el poder de compra en base a las previsiones conocidas o cláusula de revisión salarial con el mismo objetivo". La idea, por tanto, es la de que los trabajadores no pierdan en ningún caso poder adquisitivo. CCOO y UGT se han comprometido además a analizar conjuntamente la puesta en marcha de un proceso de movilizaciones para conseguir sus reivindicaciones en materia salarial.

Frente a la referencia del IPC, la CEOE aconsejará a sus negociadores de convenios vincular las subidas salariales a la productividad y los resultados y a no incorporar cláusulas de garantía, según acordó el pasado martes su comité ejecutivo. La estrategia de la CEOE es clara. Fuentes de la organización empresarial revelaban a La Información el pasado martes que durante el cónclave celebrado este martes a mediodía varios sectores advirtieron de que una recomendación concreta de subida salarial, aunque fuera de máximos, podría ser utilizada por los sindicatos como un suelo sobre el que negociar. Otras patronales sectoriales reclamaron una referencia específica para poder trasladar a sus negociadores. Y finalmente se optó por sugerir, de palabra, ese 3,5% que no quedó plasmado en el comunicado oficial que remitieron CEOE y Cepyme al término de la reunión. "Aunque no se haya puesto negro sobre blanco, esa es la directriz a seguir en las mesas de negociación colectiva abiertas", insisten estas fuentes.