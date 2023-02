Los sindicatos reprochan a Escrivá que ordene trabajar por la tarde sin negociar. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, ha sostenido este miércoles en el Congreso que desde la cartera valoran ampliar los horarios de atención al público de las oficinas de Seguridad Social a las tardes, para dar respuesta al 'atasco' de solicitudes que hacen imposible conseguir una cita previa. Escrivá ha apuntado que la implementación de esta medida depende del sello de un acuerdo con los sindicatos. En cambio, fuentes de CSIF denuncian que desde la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social ya se ha dado la instrucción de implementar este plan.

"No se trata de una recomendación, es una instrucción que forma parte del plan de Atención Directa al Ciudadano y da potestad a cada provincia para aplicar las medidas que entienda necesarias", apunta el sindicato mayoritario en las administraciones públicas en conversación con La Información. Esta decisión no ha sido consensuada con los agentes sociales, aseguran, dado que la mesa de negociación quedó rota en octubre y desde entonces no han recibido ninguna propuesta por parte del Ministerio.

CSIF ha denunciado esta semana que la ampliación de horarios vulnera la negociación colectiva al modificar las condiciones laborales de la plantilla sin establecer una compensación por el cambio en las jornadas de trabajo. Por ello, ultiman un documento junto a CCOO y UGT para solicitar una audiencia con Escrivá y abordar la situación de los empleados de este organismo, después de que la petición que remitieron hace casi cuatro meses haya sido ignorada por la cartera. Por ello, desde CSIF sostienen que si el Ministerio quiere cerrar una negociación, primero tiene que convocar la mesa de diálogo en la que hay cinco asociaciones sindicales representadas.

Las fuentes reconocen que en los últimos meses ha habido acercamientos con los responsables del entorno de Escrivá, sin embargo, no les han remitido ningún texto sobre el que retomar el diálogo. Por el momento, tampoco cuentan con instrucciones concretas sobre cómo implementar el plan en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CASI), por lo que el establecimiento de compensaciones como días libres a cambio de tardes trabajadas u otro tipo de acuerdos dependerá de la dirección de cada territorio.

Escrivá reconoce la falta de personal en la Seguridad Social

Escrivá también ha sostenido que la Seguridad Social ha puesto en marcha la atención por videollamada en algunas provincias a modo de proyecto piloto, aunque desde CSIF valoran que esta vía presenta el mismo problema de fondo: la falta de personal. "Habría que mover a gente que atiende al teléfono, por correo electrónico o en ventanilla, sin un refuerzo de plantillas no es factible", aseguran. El responsable de la cartera también ha señalado que han comenzado a trasladar expedientes a funcionarios de provincias menos saturadas para agilizar los trámites y que el personal de las zonas tensionadas pueda dedicarse a atender directamente a los ciudadanos.

Los sindicatos sostienen que el personal es insuficiente y el propio ministro ha reconocido en el Pleno de la Cámara Baja que la situación de la partida de personal de la Seguridad Social "es muy deficitaria", porque se ha visto mermada en los últimos años, tras lo que ha recordado que el refuerzo de los equipos es una de las tareas pendientes del Ejecutivo. "En los últimos años han crecido las convocatorias de empleo público", ha expresado Escrivá, sin embargo, estas no compensan la reducción de 10.000 trabajadores en una sola década.

Actualmente, el sistema de cita previa implementado con la pandemia está colapsado en buena parte del territorio, por lo que el Ministerio ha instado a atender a las personas de más de 65 años, aunque no dispongan de ella, lo que para CSIF dará lugar a dos colas, pero no agilizará el problema. "Siempre hemos sido ejemplares en la atención, la tramitación de algunas prestaciones como la de maternidad/paternidad y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es complicada y es necesario destinar el tiempo oportuno, no limitarlo a 15 minutos, como se ha indicado", reprochan los representantes de los funcionarios.

Desde CSIF abogan por que el Ministerio lleve a cabo un plan de reposición de personal y de revisión de la organización de la Seguridad Social, dado que sostienen que los esquemas se remontan a la década de los 80. El número de trabajadores se reduce cada año por las jubilaciones y el pronóstico es que en los próximos diez años el 36% de la plantilla ponga fin a su vida laboral, mientras el volumen de trabajo aumenta, por las nuevas prestaciones como el IMV y por el número de pensionistas que asciende cada año.