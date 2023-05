Los sindicatos amenazan con huelgas en otoño si no hay pacto salarial con la CEOE. 

El pulso entre los sindicatos y la patronal de empresarios se mantiene más vivo que nunca. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han apremiado este Primero de Mayo a la CEOE a que cierre un acuerdo salarial o de lo contrario, han advertido de que habrá huelgas y movilizaciones. "O hay acuerdo de salarios o los sindicatos nos pondremos a organizar, no convocar, jornadas de movilización en otoño", ha advertido el secretario general de CCOO, en la rueda de prensa previa a la manifestación al Día del Trabajo y que recoge Efe.

Sordo ha adelantado que esas movilizaciones, de carácter general, "tomarán forma de huelga" en aquellos sectores con los convenios colectivos "bloqueados". "La CEOE tiene que saber que el tiempo se acorta; o hay acuerdo o va a haber conflicto", ha advertido Álvarez, que ha añadido que el conflicto "se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba".

"La CEOE tiene que optar por subidas salariales"

Asimismo, el líder ugetista ha insistido, que este Primero de Mayo tiene que servir para "consolidar conquistas como la reforma laboral o la de pensiones". "CEOE tiene que optar si quiere una negociación colectiva ágil, con subidas salariales importantes (...) o si prefiere hacerlo desde el conflicto", ha zanjado Sordo, al tiempo que Álvarez ha apuntado que si la patronal valora la paz social, debe ser consciente de que esta "requiere un esfuerzo" por la parte empresarial.

Bajo el lema "Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios", UGT y CCOO han puesto este año en el centro la necesidad de incrementar los sueldos ante una escalada de precios tras la que señalan "al exceso de beneficios empresariales". Las líderes de CCOO y UGT en Madrid, Paloma López y Marina Prieto, han criticado en su intervención la desigualdad que sufre Madrid y han pedido a los madrileños que en los próximos comicios apuesten por lo público y por una fiscalidad "más justa".

Otras políticas para Madrid

En esta rueda de prensa también han intervenido las secretarias generales de los sindicatos en Madrid, Paloma López, de CCOO, y Marina Prieto, de UGT. Ambas han criticado las políticas de la Comunidad de Madrid y han llamado a los ciudadanos a cambiarlas en las próximas elecciones. "No puede ser la Comunidad que tiene las más altas tasas de riqueza tenga las más desigualdad. No es posible que la Comunidad que genera mayor riqueza no tenga políticas para repartir esa riqueza", ha cuestionado López.

Prieto, desde UGT, ha denunciado que las políticas de la Comunidad de Madrid "van en contra de la mayoría social" y ha abogado por medidas que defiendan "diálogo social y la protección de los más vulnerables, con una fiscalidad progresiva".