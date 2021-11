Un sintecho cree que ha ganado 25€ en la lotería y el premio asciende a 500.000

No era la primera vez que tentaba a la diosa Fortuna para intentar 'rascar' algo de suerte y ganar con la lotería unos 100 euros para seguir sobreviviendo. Tan acostumbrado estaba a no ganar nada, que ni siquiera fue consciente el día que sí le sonrió la suerte y no con solo 25 euros como se creía, sino con 500.000 euros. Solo había una posibilidad entre tres millones de encontrar el premio gordo con los boletos X20, pero le llegó cuando empezó a rascar el tercero. Cuando empezó a ver que había premio no acabó de rascarlo y por eso la cuantía fue mucho mayor de lo que se esperaba.

La historia de este argelino de 20 años que llegó a Francia hace tres sin un techo bajo el que dormir ve la luz ahora en los medios franceses después de que el pasado sábado fuera premiado y conociera la noticia en el mismo establecimiento donde era habitual que jugara a la lotería, un establecimiento en la calle Gambetta (Montpellier). La dueña del local se sorprendió al contemplar que la máquina aseguraba que tenía premio, pero no confirmaba la cuantía. Tras una llamada le confirmaron que su cliente "era uno de los grandes premiados". Cuando se lo contó y fue consciente "se fue rápido por miedo a que le robaran el billete", relata.

Un familiar del premiado relata que esa misma semana fue arrestado. En numerosas ocasiones se dedicaba a vender cigarrillos en la calle de forma ilegal. Un día después de pasar unas horas en comisaria ganó el premio. Los que le conocen aseguran que "es una buena persona" y no descartan que "abra un negocio para dar empleo a cuatro o cinco personas porque aquí es necesario"., relata un vecino de Montpellier que espera pueda regularizar su situación en el país galo y comprarse una vivienda.

Ahora son más los vecinos de la zona que se acercan a pedir uno de estos boletos cuyo coste roda los dos euros para tentar otra vez a la suerte por si vuelve a tocar ahí. Esa superstición es la que lleva a muchos ciudadanos a mirar hacia atrás para jugar a la lotería. En el caso de España son numerosos los que buscan, por ejemplo, los números que más veces han aparecido en la combinación ganadora del Euromillones. En el sorteo de ayer ningún boleto se llevó el bote y la recaudación seguirá en aumento ya que la cuantía asciende ya a 163 millones de euros.

Para los que se hayan quedado con la duda de qué números se trata que sepan que desde septiembre de 2016, los más repetidos en boletos premiados del Euromillones son el 20 (58 veces), el 15 (56 veces), el 23 (56 veces), el 27 (54 veces) y el 17 (54 veces). De hecho, el 20 y el 27 salieron en el sorteo del 4 de diciembre, cuando se pusieron en juego por primera vez los 200 millones. Asimismo, en el caso de las estrellas (se seleccionan dos por sorteo), los números más galardonados fueron el 2 (94 veces) y el 3 (84 veces). El ranking de cifras que menos salen está copado por el 18, 40, 36, 22 y 35, los cuales no han salido entre 31 y 34 veces. Por su parte, el 1 y el 10 son los números de estrellas menos premiados.

Por otro lado, las estadísticas del Euromillones desvelan los números que llevan mucho tiempo sin aparecer consecutivamente, como es el caso del 26 (no sale hace 167 días), el 22 (97 días), el 9 (93 días) y el 43 (90 días). Las estrellas 3 (41 días) y 10 (27 días) también están entre las menos premias últimamente.