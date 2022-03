Los socios de Gobierno creen que el plan de choque de Sánchez "se queda corto".

Sánchez se prepara para lanzar su plan de choque con la intención de minimizar los devastadores efectos de la invasión rusa en Ucrania. El presidente del Gobierno anunciaba ayer medidas sociales en las que despejaba, al fin, las incógnitas sobre la batería de medidas excepcionales para paliar la meteórica escalada de luz, gas y petróleo, una hoja de ruta que el propio Sánchez lleva semanas negociando con sus homólogos europeos y con las principales energéticas del país. Por su parte, los socios de investidura han valorado como un "buen paso" la decisión del Gobierno, aunque la mayoría coinciden en que las medidas "se quedan cortas".

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, ha valorado de forma positiva las medidas, aunque creen que el Gobierno debe ser más ambicioso: "Hay que poner un tope al gas de lo más bajo posible para limitar unos beneficios obscenos". Además, la formación morada considera que debe haber un debate entre las grandes fortunas y las grandes corporaciones: "Hay que subir los impuestos a las grandes empresas".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha reconocido que aunque van por buen camino, les falta contundencia: "Nos gustaría que fuera algo más equitativo y que las petroleras asumieran más". Desde la formación independentista creen que hacen falta medidas más estructurales y menos coyunturales: "Creemos que hay que plantear un impuesto extraordinario a las grandes empresas y grandes fortunas". Creen que es un paquete de medidas que llega tarde y que debería prorrogarse más allá de junio.

Entre las medidas que se aprobarán este martes en el Consejo de Ministros se incluye la extensión a todos los consumidores de la rebaja inicialmente aprobada para el transporte profesional, de 20 céntimos por litro de combustible. Del total, 15 céntimos correrán a cargo de las arcas públicas y otros 5 los aportarán las petroleras, que en muchos casos se han anticipado a la imposición del Gobierno avivando una batalla comercial que ha gozado del reconocimiento del la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En la misma línea se encuentra la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurúa, que ha admitido que el plan de choque "se queda corto". Tampoco entiende el partido por que se limitan al 30 de junio: "Vamos a estar en la misma situación, estamos ante un problema estructural. Deben ser más ambiciosos para que la crisis no la paguen los de siempre". Aún así, Aizpurúa ha reconocido que las medidas son un paso en la buena dirección, y además, proponen establecer un impuesto a las eléctricas del 12 sobre beneficio declarado, al igual que a grandes fortunas y bancos. Creen que las petroleras deben aportar más que el Gobierno. Aún así, al igual que ERC, han desvelado que su intención de voto es no oponerse al plan de choque.

Más País insiste y cree que las ayudas a los débiles las tienen que pagar los fuertes: "No pueden pagar la crisis los de siempre". En su línea el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha mostrado su apoyo, aunque no ha ocultado su preocupación por que el Gobierno no sea más duros para las grandes compañías. También se suma el PNV e Itxaso Atutxa, su presidenta en Vizcaya, ha afirmado que están dispuestos "a negociar, estudiar y aprobar" el plan de choque contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania porque "el momento lo requiere".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha celebrado el Real Decreto y ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno: "Es una medida ambiciosa, adecuada y oportuna, que tendrá una consecuencia directa en la población". No ha descartado discutir las enmiendas, aunque ha resaltado que se trata de un plan de choque de carácter temporal y urgente.