¿Hasta cuándo se puede solicitar la beca para estudiantes de Bachillerato de la Comunidad de Madrid?

El plazo para solicitar la beca MEC ya ha acabado. Sin embargo, si estudias en bachillerato todavía hay otra beca que estás a tiempo de pedir. La beca de Bachillerato de la Comunidad de Madrid está pensada para suavizar las diferencias socioeconómicas que pueden afectar a alumnos de estos niveles post-obligatorios. Por eso, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ponen en marcha esta ayuda de la que se pueden beneficiar a más de 15.000 estudiantes de la Comunidad de Madrid, tanto de centros privados como concertados. Te contamos los datos que necesitas para pedirla, los requisitos para ser elegible y el presupuesto con el que cuenta.

¿Cuánto dinero puedes recibir de beca?

Para esta ayuda, que puede dotar de hasta 3.750 euros a familias con una renta per cápita de 10.000 euros. Aquellas unidades familiares con rentas hasta 35.913 euros, podrán disfrutar de una cuantía de hasta 2.000 euros. Los únicos requisitos para disfrutar de ella es no haber repetido curso escolar, no superar el límite per cápita, estar matriculado en un centro en alguno de los cursos de bachillerato y tener una reserva de dicha plaza. Además, estos requisitos deberán cumplirse no solo a la hora de tramitar la solicitud, sino a lo largo de todo el curso.

Cómo realizar el trámite

La solicitud podrá tramitarse telemáticamente -como recomienda la propia comunidad- y para ello, deberá disponerse de DNI electrónico, o algún certificado electrónico. Además, los ficheros que acepta el sistema son los de la suite de Microsoft, junto con los genéricos. En caso de presentarse de manera presencial, tendrá que hacerse en alguna de las las Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid.

Finalización del plazo y requisitos

Esta beca cuenta con un presupuesto de 43,5 millones de euros, y su plazo de solicitud finaliza el viernes 17 de mayo. Para haber realizado la solicitud correctamente, lo que necesitas es entregar la misma firmada por el alumno y sus progenitores o tutores -incluyendo a todos los mayores de edad que residan en la unidad familiar-. Así, si los datos de las personas mayores de edad figuran en la solicitud, se utilizarán para calcular el ingreso familiar per cápita. Además, como recomendación se sugiere incluir un teléfono móvil y correo electrónico para futuras consultas o avisos.

Además, deberá adjuntarse el Certificado Registro Civil junto con el Libro de Familia completo o equivalentes, junto con documentación relevante como el empadronamiento familiar, la sentencia de divorcio si fuese necesario, documentación relativa a la violencia de género, refugiado o situación de acogimiento familiar o equivalentes. Para más información, consultar las bases reguladoras.