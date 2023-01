Solo el 30% de españoles tiene un plan de ahorros para afrontar la jubilación

Siete de cada diez ciudadanos españoles de menos de 65 años asegura que no cuenta con un plan de ahorros para preparar sus finanzas de cara a su futura futura jubilación. Así lo ha revelado una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que recoge Europa Press.

Entre los principales motivos por los que los españoles no ahorran para complementar su pensión, el 20% de las personas que han participado en la encuesta reconocen no hacerlo porque no cuentan con ingresos suficientes para ello. Otro 20% admiten que tienen otros gastos que consideran más prioritarios.

Además, el 19% de los encuestados ha expresado que no está preparando financieramente su jubilación porque no sabe cómo hacerlo, mientras que el 15% no lo hace porque piensa que aún es demasiado joven. Tan solo el 15% de los encuestados ha manifestado que no ahorra porque considera que la pensión pública será suficiente.

Una pensión pública no alcanza para cubrir todos los gastos

El 90% de los jubilados españoles dependen únicamente de los ingresos de su pensión, pese a que esta es de media 400 euros inferior al sueldo cobrado en el último mes trabajado. Así, mientras el promedio del último salario de los encuestados jubilados fue de 1.592 euros al mes, el importe de la pensión media actual apenas alcanza los 1.200 euros.

Desde la OCU recomiendan a las familias que ahorren en la medida de lo posible, pues, pese a que los gastos cotidianos que los trabajadores tienen ahora (hipoteca y manutención de hijos principalmente) desaparecerán en su jubilación, los costes de los servicios sociosanitarios serán mucho más elevados. Tanto es así que estos gastos ya obligan a tres de cada cuatro mayores a reducir su desembolso en viajes y vacaciones.

Con esto, la OCU aconseja a los ocupados españoles que ahorren de forma diversificada, combinando un plan de pensiones privado con otros productos como los fondos de inversión o los planes de previsión asegurados en función del tiempo restante para la jubilación.