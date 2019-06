Sordo: "Cientos de miles de trabajadores no están recibiendo la subida del SMI"

Cientos de miles de trabajadores no están recibiendo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que les corresponde. Así lo ha confirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha denunciado en una rueda de prensa que el potencial de afectados por el incremento del sueldo mínimo legal hasta 900 euros este año es mucho mayor del inicialmente estimado. La cantidad total de trabajadores que deberían cobrar más de lo que perciben en la nómina mensual, sin embargo, es imposible de determinar, ha lamentado el líder sindical.

Como reveló La Información, los empresarios se están resistiendo a aplicar la subida del SMI a 900 euros, tal y como establece la ley actual que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez tras alcanzar un pacto con Pablo Iglesias para lograr su apoyo a los Presupuestos de 2019, que acabó por tumbar el Congreso. La Inspección de Trabajo ha tenido conocimiento de prácticas de empresarios que buscan recovecos legales para esquivar el brusco aumento del 22,3% y evitar a toda costa incurrir en costes salariales excesivos.

Algunas de estas 'artimañas' se estarían llevando a cabo gracias a la propia estructura salarial determinada en los convenios colectivos, los acuerdos de empresa o los contratos individuales, que incluye el salario base, los complementos salariales y otras retribuciones extraordinarias. Según ha detallado Sordo, "es posible que trabajadores con salarios de 1.100 o 1.200 euros necesiten una subida por el incremento del SMI y no se les haya aplicado, o ni siquiera lo sepan, porque han interpretado que con estar por encima de 900 euros están cubiertos". No es así. Según ha explicado el máximo responsable de CCOO, "la suma del salario base más los complementos tiene que estar por encima de los 900 euros y si existen complementos adicionales no pueden ser absorbidos por la subida".

CCOO ha constatado, por tanto, que más allá de los 1.213.000 afectados directamente por la subida del salario mínimo (el 7,4% de los asalariados y el 9% de las mujeres trabajadoras) existen "cientos de miles de trabajadores" a quienes su empresa tendría que haber subido el sueldo este año, y no ha sido así. El sindicato está recibiendo decenas de consultas al respecto y ha constatado en las nóminas que efectivamente las empresas están esquivando el repunte de los costes salariales. Pese a que la cifra total de afectados es "difícil de precisar", Sordo ha asegurado que "el potencial de afectados es mucho más grande que ese impacto suelo" y por este motivo desde el sindicato van a poner en marcha una campaña específica para corregir estas prácticas en lo que queda de año.

El secretario general de Comisiones se ha mostrado tajante tras los dimes y diretes entre el Banco de España, la AIReF, los sindicatos, la patronal y el propio Ministerio de Trabajo a cuenta del impacto de la subida del SMI en la creación de empleo. La secretaria de Estado de Empleo en funciones, Yolanda Valdeolivas, cargó ayer directamente contra la independencia del supervisor por sus "malos augurios" y le invitó a rectificar, como ya hizo la ministra Magdalena Valerio. Una actitud que ha criticado desde la CEOE su presidente Antonio Garamendi esta misma mañana: "Es un error salir así y decir lo que han dicho", ha cuestionado en una entrevista.

Hay que recordar que el BdE anticipó en febrero que podrían destruirse 125.000 empleos por la subida del SMI y en su último informe anual, publicado hace unos días, aseguraba que aún es "prematuro" decir que no ha tenido ningún impacto en el empleo por la falta de datos agregados. Una conclusión que no comparte CCOO. En el sindicato han realizado un estudio que, en base a la EPA del primer trimestre de este año, determina que "no se ha producido ninguna destrucción apreciable del empleo, más bien al contrario, va a provocar un incremento en el medio y largo plazo". Solo este año, calculan que se van a crear 124.000 empleos por el aumento de la masa salarial en 2.000 millones de euros, que impactarán en el consumo y en los ingresos del Estado y la Seguridad Social.

El sindicato ha analizado la evolución de determinados colectivos que, a priori, podrían verse perjudicados por la subida del sueldo mínimo legal y acabar siendo expulsados del mercado de trabajo. Se trata, por ejemplo, de los asalariados con estudios primarios e inferiores o los trabajadores con escasas antigüedades en la empresa. La conclusión es que de los primeros conservan su puesto de trabajo un 86% y de los segundos, un 81%. Promedios, en ambos casos, superiores a los de los últimos cuatro años. "Otro de los jinetes del apocalipsis era que se iba a ralentizar la creación de empleo y, tras analizar las posibilidades de encontrar trabajo de los parados con estudios primarios e inferiores hemos concluido que la media es superior a los últimos cuatro años", ha zanjado Sordo.

Por tanto, en conclusión, el líder de CCOO ha descartado la destrucción de empleo por el alza del SMI. Es más, ha querido dejar claro la subida de estos sueldos bajos provoca un incremento necesario de la demanda interna y del consumo y, en definitiva, creación de puestos de trabajo en el medio y largo plazo. Además, ha insistido en que "las empresas cuentan con márgenes importantes, sus beneficios superan en 38.000 millones de euros los niveles previos a la crisis y hay margen para una política salarial de mejora de sueldos". Y ha sentenciado: "España puede mejorar los ingresos fiscales subiendo el tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades, reduciendo déficit y deuda sin afectar a la inversión social y productiva que el país necesita".