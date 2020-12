De cuánto será la subida del SMI: así están las negociaciones del Gobierno

Según revela la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral, las comisiones negociadoras -empresarios y sindicatos- están pactando la suspensión de los aumentos salarios previstos hasta el mes de marzo de 2021 por los efectos de la Covid-19. A decir verdad, según publicó La Información, las organizaciones sindicales ya venían planteando la renuncia a las subidas salariales pactadas como alternativa a los descuelgues unilaterales (la herramienta legal que permite a la empresa inaplicar las condiciones laborales pactadas en los convenios) para priorizar, ante todo, el mantenimiento de las plantillas

Hay que recordar que el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, con vigencia 2018-2020, planteaba mejoras salariales anuales del 2% más un punto porcentual ligado a cuestiones como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Pero en este ejercicio los incrementos se han moderado por debajo del 2% y se han ido reduciendo drásticamente por los efectos de la crisis de la Covid-19, tal y como recogen los nuevos convenios firmados. Entonces, ¿esto afectará también a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)?

Lo cierto es que no, aunque con matices. Veamos. Tal y como publicamos en La Información, a principios de noviembre, en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no hay cabida para el SMI, pues la intención era debatirlo en las semanas siguientes. De hecho, la intención del Gobierno, es seguir avanzando para acercar esta retribución al 60% del salario medio que fija la Carta Social Europea.

El nuevo SMI

Así y volviendo a lo anterior, el Gobierno aún mantiene su intención de aprobar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confirmó ayer durante la rueda de prensa de presentación de datos del paro que el Ministerio se reunirá con los agentes sociales a partir de la próxima semana para escuchar sus propuestas. La intención inicial del Ejecutivo era alcanzar los 1.000 euros mensuales, pero fuentes conocedoras de los contactos informales que se mantienen estos días avanzan que la cifra podría quedarse por debajo, "en algún punto entre los 950 euros actuales y esos 1.000 euros de referencia" y apuntan a una "subida simbólica" que no haga demasiado daño al tejido productivo.

Hay que recordar, eso sí, que esa cantidad de 1.000 euros era ya el objetivo del Gobierno para este año 2020, pero la patronal logró rebajarla en 50 euros tras intensas negociaciones. Ahora, en plena crisis, los empresarios pedirán que no se les suban los costes laborales para no añadir más trabas a la situación, pero fuentes de la CEOE admiten en privado que ya se está valorando la opción de aceptar una "subida moderada" ante la imposibilidad contrastada de que el Ejecutivo termine por aparcar sus intenciones y acabe congelando el SMI. Los sindicatos, por su parte, asumen que la meta de alcanzar el 60% del salario medio (unos 1.200 euros) podría alejarse y que el contexto de deflación da más margen para negociar incrementos que garanticen el poder adquisitivo.

En cualquier caso, la subida del SMI está prevista para que entre en vigor en 2021. Recordemos que el año pasado llegó en febrero.