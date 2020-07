En mi edificio hay vecinos morosos, ¿es legal que quieran subirme las cuotas?

PREGUNTA En mi comunidad hay varios vecinos morosos, pero los juicios tardan y hemos tenido que subir las cuotas para pagar los gastos. ¿Es así como hay que actuar o puedo negarme a pagar de más?

Las comunidades tienen una serie de gastos fijos que son inapelables e inaplazables (suministros, limpieza, portero, etc. etc.), y puede suceder que la morosidad de algunos vecinos insolidarios haga que no puedan atenderse esos pagos.

En esta situación, la comunidad no tiene más remedio que dotarse de liquidez a costa de los vecinos pagadores o, alternativamente, incumplir sus obligaciones de pago. No es extraño que se establezca este alza de las cuotas con carácter temporal para poder hacer frente a los gastos de la comunidad de propietarios. Ahora bien, esto ha de entenderse como una medida provisional que responde a una coyuntura concreta que, una vez superada, permitirá devolver las cuotas a los importes habituales.

Por supuesto, este alza también afectará a los vecinos morosos, a los que se les deberán reclamar también esas cuotas aumentadas por el período en que sean exigibles.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com