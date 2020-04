Qué es y cómo se acredita la subrogación del alquiler en caso de fallecimiento

PREGUNTA

Mi padre falleció hace un año y medio y yo (que ya vivía con él, mi madre murió) he seguido viviendo en la casa. El dueño lo sabe perfectamente porque de hecho vive enfrente y pago de mi cuenta el alquiler desde entonces. Bueno pues ahora he recibido una carta de su abogada diciendo que me tengo que ir de la casa y que no me aceptan como inquilino porque no he notificado mi subrogación. ¿Merece la pena ir a juicio o tienen razón?