Subsidio de 430 euros: ¿es compatible con el Ingreso Mínimo u otras ayudas?

Durante los meses de emergencia sanitaria, el Gobierno puso en marcha ayudas sociales para combatir los efectos de la pandemia. Una de las medidas estrellas en el llamado 'escudo social' fue el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda dirigida a las personas más vulnerables. Sin embargo, con la segunda ola de coronavirus, el Ejecutivo ha decidido aprobar una nueva ayuda social: el subsidio para parados que se han quedado sin ingresos a lo largo de esta crisis.

Los beneficiarios percibirán 430 euros al mes, una cuantía que equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) . El requisito indispensable para acceder a la misma es ser parado y haber agotado la prestación desde el estado de alarma y hasta el 30 de junio, según las últimas informaciones.

¿Es compatible con otras ayudas?

Como adelantábamos, para acceder al nuevo subsidio de 430 para desempleados aprobado por el Ejecutivo es necesario encontrarse en situación de desempleo y estar inscrito en los sistemas públicos de empleos como demandantes.

También es imprescindible haber agotado la prestación por desempleo. Por tanto, este subsidio es incompatible con otro tipo de ayudas como el ingreso mínimo vital u otras análogas de cualquier administración pública.

Cambios en el Ingreso Mínimo Vital

Hace una semana, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaron los puntos claves del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Uno de ellos era la subida la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, que pasará a ser de hasta los 470 euros mensuales, al incrementar en un 1,8 % la partida de pensiones no contributivas.

No obstante, este no es el único cambio en la prestación. A partir de la aprobación de las cuentas públicas, las familias no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el ingreso mínimo vital. Es decir, podrán pedirlo en cualquier momento del año.

Además, en los requisitos se reduce de 3 a 2 años de vida independiente los que las personas menores de 30 años tienen que demostrar para tener derecho al IMV. Esto, sobre todo, facilitará a que un mayor número de jóvenes pueda acceder al Ingreso Mínimo Vital.