Subsidio por insuficiencia de cotización: requisitos para pedir la ayuda de 430€

El mercado laboral en España atraviesa, de nuevo, una severa crisis que está subiendo considerablemente los niveles de desempleo. Según los últimos datos del Banco de España, se estima que más de 4,6 millones de españoles se están viendo afectados por esta situación. Algo que deja a muchas personas a la espera de recibir una prestación por parte del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).

Aunque serán muchos los beneficiarios de esta prestación que apenas exige condiciones, lo cierto es que, por determinadas circunstancias personales y familiares, no todos podrán recibirla. Entonces, ¿qué ocurre si no cumple los requisitos para esa ayuda y tampoco tengo derecho a paro?

Todavía quedan alternativas como la llamada subsidio por insuficiencia de cotización o subsidio por pérdida de empleo. Pero, ¿en qué consiste esta ayuda y cuáles son los requisitos para pedirla?

Qué es

Este tipo de subsidio tiene una cuantía de 430 euros y se cobra en función del tiempo cotizado y de si la persona desempleada tiene o no responsabilidades familiares.

A este tipo de ayuda pueden recurrir aquellos trabajadores que se han quedado en paro y no llegan a los 360 días cotizados, por lo que no pueden pedir el paro normal. Lo que sí pueden solicitar es un subsidio si tienen como mínimo 3 meses cotizados y con responsabilidades familiares o 6 meses cotizados, si no tienen cargas familiares.

Cuáles son los requisitos para solicitarlo

Los requisitos para poder cobrar esta ayuda son en primer lugar, y como hemos mencionado antes, no tener acumulado el periodo mínimo de cotización de 360 días.

Además de las cotizaciones mínimas que mencionábamos anteriormente, también se requiere estar desempleado y apuntado al paro como demandante de empleo.

Por último, no recibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del SMI, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Cuál es la duración de esta ayuda

Depende de los meses cotizados y de si se tienen o no cargas familiares. En este sentido:

- Si se tienen responsabilidades familiares: dura entre 3,4 o 5 meses si ha cotizado 3,4 o 5 meses, respectivamente. Por otro lado, durará 21 meses, si ha cotizado 6 o más meses.

- Si no tiene responsabilidades familiares: el subsidio durará 6 meses, si ha cotizado 6 o más meses.

En el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud