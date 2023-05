¿Qué subsidio puedo cobrar cuando termine el paro?

El Gobierno de España cuenta con varias ayudas, prestaciones y subsidios para los trabajadores que han agotado su prestación contributiva por desempleo y aún no han encontrado empleo. Estas ayudas se pueden solicitar en organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La prestación por desempleo es la ayuda que el SEPE concede a los trabajadores que han perdido involuntariamente su empleo. Para solicitarla, se requiere haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años. La duración y cantidad de la ayuda dependen del tiempo cotizado y de la base reguladora.

Aunque el número de personas desempleadas en España sigue siendo elevado, con tres millones de parados, ha disminuido el número de personas que reciben prestación y subsidio por desempleo del SEPE. Sin embargo, aún hay muchas personas que esperan recibir ayudas durante este mes. A pesar de la reforma laboral aprobada hace un año, solo el 20% de los empresarios consideran que ha incentivado la creación de empleo en el país, lo que refleja la incertidumbre actual en el mercado laboral español.

Subsidio cuando terminas paro

Si un trabajador en paro ha agotado su prestación contributiva y sigue sin encontrar trabajo ni otros ingresos, puede solicitar un subsidio mensual por agotamiento de la prestación contributiva, siempre y cuando cumpla alguna de las siguientes condiciones:

tener cargas familiares, es decir, tener hijos menores de 26 años a su cargo y/o cónyuge a su cargo.

tener 45 años o más.

¿Qué es el subsidio por agotamiento?

El subsidio de agotamiento es una ayuda que el SEPE ofrece a aquellos parados que han terminado su paro. Para poder acceder a esta prestación hay que realizar lo que se denomina el "mes de espera". Este mes será sobre la fecha que finaliza el subsidio o prestación por desempleo. Además, se debe estar inscrito como demandante de empleo. Una vez superado este periodo de tiempo se abre un plazo de 15 días para poder solicitar el subsidio por agotamiento.

Subsidio por agotamiento cuando se tiene cargas familiares

Si un trabajador agota la prestación contributiva por desempleo, que se cobra tras haber cotizado más de un año, y además tiene cargas familiares y carece de rentas, puede solicitar un subsidio por agotamiento. Es importante destacar que la cantidad que se recibe a través del subsidio por desempleo es fija y no igual a lo que se recibía con la prestación contributiva anterior.

Para solicitar el subsidio por agotamiento tras agotar el paro, es necesario cumplir ciertos requisitos. Primero, es muy importante estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. Además, se debe haber agotado completamente la prestación por desempleo, sin haberla perdido por sanción. Para poder solicitar el subsidio, el trabajador debe tener cargas familiares, lo que implica tener a su cargo al cónyuge y/o hijos menores de 26 años que dependen económicamente de él y no tienen ingresos propios superiores a los 750 euros mensuales.

Además, el trabajador debe tener carencia de rentas, lo que significa que no puede tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, no más de 750 euros al mes. Si se supera este límite o no se tienen responsabilidades familiares, pero esto cambia en el año siguiente al agotamiento de la prestación por desempleo, se puede solicitar el subsidio comunicando al SEPE que se ha producido ese cambio de circunstancias personales.

Subsidio por agotamiento para mayores de 45 años

En el caso de que el trabajador haya agotado completamente su prestación contributiva por desempleo y tenga 45 años o más en ese momento, puede solicitar el subsidio por agotamiento para mayores de 45 años. Este tiene requisitos específicos que deben cumplirse para poder recibirlo:

Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo.

No tener familiares a cargo.

Haber dejado pasar un mes desde que se agotó la prestación por desempleo hasta la solicitud del subsidio. Durante este periodo, el trabajador no recibirá ningún ingreso.

Tener carencia de rentas, lo que significa que no debe tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (750 euros al mes en 2023).

Si se cumplen estos requisitos, el trabajador recibirá el subsidio para mayores de 45 años, que es más beneficioso que otras prestaciones para desempleados. Es importante tener en cuenta que la edad se evalúa en el momento de agotar la prestación contributiva, no en el momento de solicitar el subsidio.

¿Cuánto se cobra por el subsidio de agotamiento?

Si cumples todos los requisitos para recibir el subsidio por agotamiento, es importante tener en cuenta que, en este caso, el trabajador no recibirá la misma cantidad que cuando cobraba la prestación contributiva, sino una cantidad fija de 480 euros.