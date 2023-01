El nuevo subsidio del SEPE de casi 500 euros si has trabajado menos de un año

A día de hoy siguen siendo muchas las personas en situación de desempleo que creen que para cobrar el paro es necesario cotizar al menos 360 días de vida laboral a la Seguridad Social. Lo cierto es que así es, pero también existe otra alternativa para aquellos parados que han trabajado 90 días o menos de un año: el subsidio por cotización insuficiente de 480 euros mensuales. Ahora bien, en el caso de ser mayor de 52 años, se tiene derecho a percibir el subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de 52 años.

El subsidio por insuficiencia de cotización se trata de una ayuda gestionada por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) cuya duración que oscila entre los 3 y los 21 meses. Justo en este sentido, cabe recordar que hasta diciembre de 2022, su cuantía era de 463,21 euros al mes. Sin embargo, con la revalorización de las prestaciones sociales, impulsadas desde el Gobierno de España y recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en un 8,5%, a partir de este mismo mes de enero de 2023 alcanzará los casi 500 euros. En cuanto al pago, se realizará entre los días 10 y 15 de cada mes y se abonará en la cuenta que usted indique, siempre que sea titular de la misma.

Justo en este sentido, cabe subrayar que su duración depende del número de meses cotizados, así como si se tienen responsabilidades familiares o no. Por ejemplo, si tiene responsabilidades familiares, el subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. O, en el caso de que se haya cotizado 6 meses o más, durará 6 meses. Ahora bien, en el caso de tener responsabilidades familiares, esta ayuda podría alcanzar hasta los 21 meses de duración, si ha cotizado 6 o más meses y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final.

Cómo pedir el subsidio de 480 euros del Gobierno

Lo primero que se debe saber es que para acceder a esta ayuda del SEPE, el interesado o interesada debe cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, estar desempleado o desempleada y estar inscrito o inscrita como demandante de empleo. Además, deberá mantener dicha inscripción durante todo el periodo de percepción y suscribir el compromiso de actividad. En segundo lugar, como se ha mencionado anteriormente, el potencial beneficiario debe haber cotizado por desempleo al menos 3 meses si tiene responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tiene, y no llegar a 360 días. Es importante aclarar que en el caso de tener los 360 días cotizados, ya tendría derecho a la prestación contributiva, esto es, el paro. Además, tal y como se detalla en la página web del SEPE, no se podrá percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que ahora se encuentra cifrado en 1.000 euros brutos al mes.