El subsidio que puedes solicitar si no tienes derecho a paro: 430 euros al mes

Los trabajadores que se quedan sin trabajo pueden solicitar la prestación por desempleo, pero no todos tienen derecho a ella. Entre otros requisitos, para acceder al paro se exige un periodo de cotización mínimo de 360 días, que dará derecho a 120 días de cobro de la prestación. En caso de no sumar un año de trabajo, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) reconoce un subsidio por desempleo, aunque solo para quienes no tengan recursos y cumplan ciertos requisitos.

Para acceder a esta ayuda el solicitante deberá estar desempleado y en situación legal de desempleo, estar inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad. Además, pese a no sumar un año de cotización, el SEPE sí exige un periodo mínimo de 3 meses, si se tienen responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tiene.

Por otra parte, dado que la ayuda si dirige a personas sin recursos, se exige que las rentas no superen el 75% del salario mínimo interprofesional, es decir, los ingresos deberán ser inferiores a 712 euros al mes. Para valorar esos ingresos se tendrán en cuenta las rentas íntegras o brutas. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, es el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos que hayan sido necesarios para conseguir estos ingresos. Las ganancias patrimoniales son el resultado de la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Si no se reúnen los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de responsabilidades familiares, se podrá obtener el subsidio si se justifica que se cumplirán estos requisitos dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante. En tal caso, se podrá obtener el subsidio a partir del día siguiente a su solicitud, sin que su duración disminuya.

La duración de la cuantía también varía según el número de meses cotizados y de si tiene o no responsabilidades familiares. En concreto, si el trabajador no tiene responsabilidades familiares, el subsidio durará 6 meses. En caso de tener responsabilidades, si ha cotizado 3, 4 o 5 meses, durará 3, 4 o 5 meses, respectivamente, o durará 21 meses, si ha cotizado 6 o más meses. En este último supuesto, el derecho se reconocerá por seis meses, y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final.

La cuantía, con independencia de cuanto dure, es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Este 2020, el IPREM equivale a 537,84 euros, por lo que cada beneficiario podrá percibir 430,27 euros. En el caso de pérdida de trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en el último contrato.

El subsidio ingresa algunas cotizaciones a la Seguridad Social

Más allá de los ingresos que representa esta ayuda, el cobro de este subsidio permite ingresar algunas cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, el SEPE ingresará las correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, protección a la familia.

Para la jubilación, el SEPE solo cotizará por el desempleado cuando sea mayor de 52 años, incluso cuando sean trabajadores fijos discontinuos, el SEPE deberá cotizar, además, para la jubilación. Se tomará como base de cotización el 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

Si son menores de 52 años y han justificado un período de ocupación cotizada de 180 o más días, el Servicio Público de Empleo Estatal ingresará las cotizaciones por jubilación a la Seguridad Social durante un período de 60 días, a partir de la fecha en que nazca el derecho al subsidio. Se tomará como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento.