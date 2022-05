La subida de sueldo de los alcaldes dobla el aumento en pensiones y convenios

La inflación de abril se ha situado en el 8,4%, 1,4 puntos menos que en el mes anterior, un dato que supone un ligero respiro para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, comprometido a una subida de la pensiones en la misma proporción en que lo haga de media el Índice de Precios al Consumo (IPC) entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de este año. Pese a todo, aunque la proyección del Ejecutivo es del 6% para 2023, la opinión mayoritaria de diversos organismos económicos es que la media estará más cerca del 7% e, incluso, en el 8%. El aumento que experimenten las pensiones significará recuperar parte del poder adquisitivo perdido por parte de los jubilados en los últimos años, en los que hubo congelaciones y subidas muy moderadas del 0,25%, pero también una pesada carga de gasto que no hará fácil garantizar las prestaciones futuras.

Entre 2016 hasta 2021, el IPC -en una etapa de muy baja inflación- subió un 6,6%, mientras las pensiones contributivas lo hicieron ligeramente por debajo el 5,35%. Por su parte, los trabajadores acogidos a convenios colectivos lograron, gracias a los pactos entre sus representantes sindicales y la empresa, una subida del 7,25%, apenas unas décimas por encima de la inflación. Sin embargo, han sido los cargos públicos los que han más han incrementado su nómina y, en el caso de los primeros, ediles de las siete mayores ciudades -Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Zaragoza- lo hicieron un 12,2%, pasando de media de 81.960 euros a prácticamente 92.000 euros anuales.

Colau es un único alcalde de la grandes ciudades que no se subió el sueldo. Algunos presidentes de diputaciones cobran 16.000 euros sin dedicación

Pese a que solo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido la única que no se ha subido el sueldo en los últimos seis años, hay dos alcaldes, el de Sevilla y el de Málaga que han incrementado exponencialmente sus nóminas. Un repaso a los datos que facilita el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, muestra los salarios de los altos cargos, que no siempre se ajustan a la responsabilidad ni al número de habitantes que deben gestionar, y evidencian que hasta un 40% de los alcaldes no reciben retribuciones. Así, los alcaldes de las grandes ciudades cobraban en 2021 entre 81.389 euros -Zaragoza- y en torno a 108.000 euros -Madrid-, el presidente de una autonomía que más percibía 103.000 euros y el que menos, 61.336, 20.000 euros menos que el alcalde de Zaragoza.

Los diferentes portales de Transparencia de los grandes ayuntamientos muestran el sueldo bruto de los alcaldes y de los concejales, y en algunos casos, como el Ayuntamiento de Madrid, concretan aún más las retribuciones. El sueldo 'real', en nómina, de José Luis Martínez-Almeida es de 9.329 euros brutos mensuales, 130.000 anuales. En el caso del alcalde de Valencia, Joan Ribó, que desembarcó en el ayuntamiento precisamente en 2016, percibe 87.137 euros brutos anuales. Pero resultan más que destacados los sueldos del alcalde socialista del Ayuntamiento de Sevilla entre julio de 2015 y enero de 2022 y candidato del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, que se ha subido el sueldo en seis años un 42,9%, pasando de apenas 60.500 euros a 86.354. En la misma línea de mejorar su retribución se ha mostrado el 'popular' Juan de la Torre, que ha pasado de cobrar 63.429 euros a tener una nómina de 82.314, un 30% más.

Algunos consejeros y directores generales tienen nóminas mayores que Sánchez, los presidentes autonómicos y los alcaldes de grande ciudades

Junto a esto, hay consejeros autonómicos, responsables de organismos de las CCAA y los directores generales perciben nóminas mayores a los de los presidentes autonómicos, las de los alcaldes y a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene asignado un sueldo de 86.500 euros. Pero son los presidentes de las diputaciones y sus diputados los que pueden acreditar mayores sueldos y subidas retributivas más importantes. El peneuvista Unai Rementeria Mai es uno de los cargos públicos mejor pagados -111.249 euros-, diputado general de la Diputación de Bizkaia, seguido de cerca de Núria Marín Martínez, presidenta de la Diputación de Barcelona, casi 107.000 euros anuales, según los datos de Hacienda.

Mientras, pese a los elevados sueldos, hay diputaciones que pueden ser gestionadas incluso sin la dedicación de sus presidentes. Es el caso de la de Salamanca en 2016, sin dedicación, pero con 15.000 euros de retribución, o la del Cabildo de la Gomera, en manos de Casimiro Curbelo, que cobra 16.000 euros sin realizar dedicar tiempo a su puesto público. El ex socialista gomero llegó por primera vez a la presidencia de esta corporación local en 1991 y a estado de forma intermitente al frente de ella en los últimos años. En 2015 accedió a ella con su nuevo partido, después de dejar el PSOE canario.

Un caso similar es el del alcalde del municipio alicantino de Calpe, que hace dos años cobraba 44.200 euros sin tener dedicación exclusiva al puesto. Los alcaldes de Vitoria, Valladolid, San Sebastián, Getxo (Vizcaya) y Almería estaban entre los diez mejor pagados, pese a tener poblaciones considerablemente menores que los siete grandes. En Getxo, su primer edil tenía una nómina de 83.400 euros y gestionaba un municipio de apenas 77.000 habitantes. En el caso del de Basauri, el sueldo alcanzaba 80.000 y la población de este municipio apenas rebasaba las 40.000 personas.