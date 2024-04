¿Cuánto cobra un árbitro de la Champions League en un partido de cuartos de final?

Los cuartos de final de la UEFA Champions League se deciden este martes 16 y miércoles 17 de Abril con la participación, y todas las posibilidades de clasificación hacia semifinales intactas, tanto para el Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Estamos en cuartos de final y los equipos más grandes de Europa sueñan con clasificarse para semifinales, pero tan solo 4 serán los que pasen de ronda. La reputación que te ofrece avanzar en el cuadro de la Liga de Campeones es muy importante y es un gran atractivo para los equipos por enormes premios que pueden conseguir. Pero no solo para los clubes. Los árbitros también anhelan participar en esta competición y los que consiguen dirigir en estos partidos de fútbol reciben como salario una suculenta cantidad de dinero, superior a otras competiciones.

La UEFA, organismo que preside Aleksander Ceferin, reparte 2.032 millones de euros entre los 32 clubes que forman parte de la Champions League. Tan solo por participar en la fase de grupos los equipos reciben 15,6 millones de euros. Jugar los octavos de final proporciona unos ingresos, sumados a los anteriores, de 9,6 millones. Los ocho mejores equipos reciben 10,6 y los semifinalistas 12,5. Entre el ganador y el subcampeón tan sólo hay 5 millones de diferencia. El subcampeón obtiene 15,5 millones y el campeón 20, lo que le acaba proporcionando unos ingresos superiores a los 80 millones en total. Si bien anteriormente en este medio cuánto dinero se repartían los equipos, hoy os contamos cuánto dinero reciben los árbitros de la competición.

En los partidos no solo intervienen los jugadores de los dos equipos que se enfrentan en el terreno. Al otro lado, se sitúan los árbitros. El oficio de colegiado es seguramente el más complicado dentro del mundo del fútbol. A pesar de hacer un buen trabajo, siempre habrá algún aficionado de algún equipo que piense que lo han hecho mal o que han actuado de forma premeditada para perjudicar a uno de los dos equipos. Reciben insultos, no se les valora e incluso han llegado a recibir agresiones físicas. No obstante, es cierto que desde los organismos competentes están consiguiendo reducir tal violencia. Fue el 1 de septiembre del 2020 cuando se les empezó a considerar deportistas profesionales. Sin embargo, desde muchos años antes ya cobraban como tal.

¿Cuánto gana un árbitro de Champions League por partido?

Al igual que ocurre con los equipos, los árbitros tienen grandes incentivos económicos por dirigir un partido en la UEFA Champions League. La UEFA clasifica a sus árbitros en cuatro clases. Esto se basa en su experiencia previa, el número de partidos arbitrados y otras evaluaciones oficiales relacionadas con su desempeño laboral. Los grupos son:

Élite .

. Desarrollo de élite .

. Primero .

. Segundo.

En función de esta clasificación los árbitros reciben una remuneración u otra. Un árbitro élite, es decir con una experiencia de cinco o seis años en la competición, que actúe como principal se embolsa 9.680 euros por partidos. Los linieres de la misma categoría 2.906, y los cuartos árbitros 968 euros. Los árbitros del segundo grupo, con una experiencia de 3 a 5 años, ganan 6.300 euros por partido si son principales. Los colegiados de banda 1.900 y los cuartos árbitros 775 euros.

Los salarios en los siguientes grupos se reducen bastante en comparación con los primeros. Los colegiados del grupo Primero reciben 2.900 euros por encuentro y sus ayudantes 725. Si estas en el Segundo grupo, es decir, te estrenas en la competición, cobras 1.900 euros por partido, y los auxiliares 525. En ambos grupos los cuartos árbitros no reciben ningún tipo de retribución.