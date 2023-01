El ajuste del IRPF mejora el salario neto de 250.000 empleados en hasta 1.000€

La incertidumbre desencadenada a raíz de la invasión rusa de Ucrania ha dado un duro golpe a las economías europeas, que ya cabeceaban tras el varapalo del coronavirus en 2020. El contexto ha provocado una subida descontrolada de los precios que ha llevado al límite a las familias, quienes cada vez sufren más para llegar a final de mes en números negros, y ha empujado al Gobierno a aprobar un paquete de medidas fiscales que incidirán en "la justicia social y la eficiencia económica", con el objetivo de distribuir el impacto de esta crisis. Así, las cuentas públicas de este año incluyen reformas para aliviar la carga fiscal para las rentas medias y bajas. Una de las más importantes contempladas en los Presupuestos de 2023, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, tiene que ver con los nuevos ajustes por tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Los impuestos directos, tales como el IRPF, además de ser contribuciones para las arcas públicas, se utilizan como herramienta para redistribuir la riqueza. Este tributo, que grava la renta de las personas residentes en España cada año, consiste en un impuesto de carácter progresivo (aumenta el porcentaje de dinero que Hacienda retiene a medida que aumenta el capital). De esta forma, el IRPF es uno de los impuestos que más se nota en la nómina y en el salario neto que reciben los trabajadores cada mes. Para calcular las retenciones, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes una herramienta para medir 'online' el ejercicio fiscal de 2022. El Fisco ya ha adelantado que la campaña arrancará el próximo 11 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio.

Hasta ahora, las personas con ingresos entre los 15.000 y 18.000 euros anuales, se beneficiaban de una reducción fiscal. Sin embargo, con los nuevos Presupuestos, esta rebaja se extiende a todos los contribuyentes que perciben hasta 21.000 euros. Dicho incremento en la reducción de las retenciones del IRPF equivale al sueldo mediano de España y beneficiará a la mitad de los asalariados, según cálculos del Gobierno. Pero las novedades no terminan ahí. Como esta medida generaba una brecha para aquellos con un rendimiento ligeramente superior a la cifra frontera, el gabinete de María Jesús Montero ha introducido un reajuste en la tabla de retenciones que hará que a esas personas se les descuente menos cantidad. Algo que dará mayor solvencia a los ciudadanos de esos tramos, ya que sus salarios netos contarán con hasta 1.000 euros que antes retenía Hacienda.

Para rentas que no superen los 1.500 euros mensuales

Gracias a esta medida quienes cobren 22.000 euros al año no tendrán que pagar el mismo IRPF que alguien que tenga una renta de 34.000 euros anuales. Desde Hacienda aclaran que no se trata de una rebaja fiscal, sino que es un ajuste para "evitar errores de salto que se producen en un tramo específico y para situaciones familiares concretas". Así, los trabajadores con los ingresos ya citados tendrán hasta 1.000 euros más de cash durante 2023, una cifra que descenderá a medida que el sueldo se vaya aproximando al tope de 35.000 euros. En concreto, se beneficiarán de este reajuste quienes tengan una renta que no supere los 1.500 euros mensuales y quienes no tengan derecho a reducciones por ser familias monoparentales.

La idea del Ministerio es aplicar una tasación donde contribuyan más quienes más tienen

La idea del Ministerio es aplicar una tasación donde contribuyan más quienes más tienen. Por ello aumenta un punto, hasta el 27%, el gravamen en las rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros. Mientras que para rentas del capital superiores a 300.000 euros el tipo se eleva en dos puntos, hasta el 28%. La reforma aumentará 204 millones de euros la recaudación para los fondos públicos y tendrá un impacto sobre 17.814 contribuyentes.

Un año fiscal histórico

Junto a la reducción por rendimientos del trabajo para sueldos brutos entre 15.000 y 21.000 euros, que supondrá una rebaja para el 50% de los trabajadores y un ahorro de 1.881 millones de euros; el Gobierno ha subido el mínimo de tributación para un contribuyente soltero y sin hijos de 14.000 euros a 15.000 euros. Por su lado, los autónomos en situación de pluriactividad y con rentas del trabajo superiores a 15.000 euros pasan a estar exentos del pago. La nueva legislación establece que habrá 15 tramos de rendimiento neto para calcular las cotizaciones, que abarcan desde quienes ganan menos de 670 euros mensuales, hasta los que ingresan más de 6.000 euros mensuales.

La otra novedad más importante es la que afecta a la deducción por maternidad, que se extiende a todas aquellas madres que no tengan empleo fijo y se encuentren en el paro (actualmente se trataba de una ayuda de 100 euros para madres trabajadoras por cada hijo de menos de tres años). Además de los cambios fiscales para todo el Estado, Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia han introducido cambios en sus deducciones y en el Impuesto de Patrimonio.