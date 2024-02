Sumar y Podemos apoyan a la agricultura y reclaman evitar las ventas a pérdidas 

Tanto Sumar como Podemos han apoyado las movilizaciones que agricultores y ganaderos han emprendido estos días en España por la situación del sector. Al mismo tiempo, han exigido que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que, entre otras cosas, no se produzcan ventas de productos por debajo de su coste. Tanto la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, como la portavoz de Podemos, Ione Belarra, han refrendado las protestas del sector primario este martes en el Congreso.

En primera instancia, Vidal cree que el malestar del campo "está plenamente justificado", pues el sector primario "está absolutamente ahogado". "Necesitan intervención pública en forma de ayudas, en forma de garantías y en forma de protección", ha apostillado la también dirigente de En Comú Podem. En esta línea, Aina Vidal ha instado a que al sector agrario no se le deje al "albur" de los mercados de grandes empresas y a que se cumplan las leyes, sobre todo la de la cadena alimentaria, que es la que prohíbe que se vendan productos del campo por debajo de su coste de producción.

La ley de la cadena alimentaria "no esta funcionando"

A juicio de la portavoz adjunta del grupo plurinacional, la ley "no está funcionando". La líder de Podemos, Ione Belarra, se ha sumado a esta reivindicación sobre la ley de la cadena alimentaria. En opinión de Belarra, la norma se tiene que cumplir porque "no tiene mucho sentido" que se exija a la producción local una serie de criterios medioambientales y sanitarios que aunque "correctos" son "muy exigentes", mientras que a través de los acuerdos de libre comercio se abra la puerta a productos de otros países "que no cumplen con esos mismos criterios".

"Lo que están planteando es de una enorme sensatez y creo que el Gobierno debería escuchar con atención precisamente porque este problema, el de la soberanía alimentaria, cada vez va a tener un peso mayor en España", ha zanjado Belarra en rueda de prensa en el Congreso.