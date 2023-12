Sumar rechaza la propuesta de Calviño del subsidio de paro: "No cabe en la cabeza" 

Sumar ha echado más leña al fuego y ha rechazado la oferta enviada por el Ministerio de Economía, aún presidido por Nadia Calviño, acerca del subsidio del desempleo. El grupo que dirige Yolanda Díaz considera que ahonda en la diferencia y en los recortes, "contradice a Europa y al acuerdo del Gobierno" y está más cerca de las propuestas del PP.

Así lo han señalado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo después de que el sábado Economía les trasladara la propuesta de una nueva de reforma para el subsidio del desempleo.

Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, ha señalado en una rueda de prensa en el Espacio Rastro que el subsidio que perciben los trabajadores "no es un regalo, es un derecho ganado".

Defiende que desde las instituciones hay que garantizarlo, mejorarlo, "y no trasladar sospechas" de que no ayuda a encontrar empleo. "No nos cabe en la cabeza que el PSOE vaya a aceptar este recorte y Sumar no lo va a aceptar", ha recalcado Urtasun.

Ha advertido, en esta línea, que defenderán sus posiciones "con quien ocupe la cartera de Economía", una vez que Calviño asuma la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI): "no vamos a tolerar ni un solo recorte en derechos y lo defenderemos ante quien sea".

No castigar a los desempleados

Durante su comparecencia, Urtasun ha proclamado que el subsidio por desempleo es un derecho ganado por los trabajadores por su esfuerzo y hay que garantizarlo, en vez de plantear que es algo "sospechoso" o apuntar a recortes en su cuantía.

Es más, el portavoz de Sumar ha considerado que mermar esta prestación no ayuda a encontrar antes empleo, algo que es un hecho "empírico" y que concluyen todos los experto.

De esta forma, ha asegurado de forma "categórica" que Sumar no va a aceptar ningún recorte en el subsidio de desempleo y quiere pensar que tampoco los asume el PSOE, para zanjar que los desempleados requieren "respeto y apoyo", no "castigo".