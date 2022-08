Suplementos por el hielo: un bar cobra un 1 € más en la cuenta a una clienta

La escasez de hielo que se está viviendo en muchos territorios de España ha hecho que la demanda de máquinas para hacer cubitos se triplique. Esta falta de bolsas de agua congelada viene motivada por el aumento de los costes de la electricidad, el combustible y el plástico, que encarecen el mismo y dificultan su producción.

Dicha situación ha provocado que algunos supermercados opten por racionar la compra de los productos, e incluso no permitir adquirir más de cinco bolsas por personas. En los establecimientos de hostelería, hay quienes ya cobran un suplemento por los hielos que solicitan los clientes, especialmente ahora en verano, que es tan común tomar un café con hielo.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Marina, una twittera que ha denunciado a través de las redes sociales el suplemento que le cobró un bar cuando fue a desayunar mientras estaba de vacaciones. El establecimiento, ubicado en Tarragona, aplicó esta política y añadió un euro extra en la cuenta por haber pedido cuatro cubitos de hielo.

Algo a lo que no estaba acostumbrada porque, aunque sabía que a veces lo hacían, a ella nunca le había pasado. Cuando lo subió a su cuenta en la red social, un aluvión de respuestas inundaron sus notificaciones con todo tipo de opiniones. "Cuando vi la cuenta me quedé sorprendida, nunca me había pasado". La situación se repitió en otra ocasión en ese destino de vacaciones, aunque en esta ocasión asegura que le cobraron apenas 25 céntimos.